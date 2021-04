Carrefour Brasil tem 30 vagas de estágio exclusivas para perfis minorizados

(foto: Sir Velpertex di Crantx/Wikimedia Commons)



O Grupo Carrefour Brasil está à procura de novos talentos para a sua segunda parte do Programa de Estágio 2021, 1º semestre, e, dessa vez, focando exclusivamente na contratação de perfis minorizados, como mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTI+ e pessoas com deficiência.



Com 30 vagas disponíveis em diversas áreas, as oportunidades são para trabalhar na matriz da rede, no Banco Carrefour e na diretoria de vendas e atendimento nas cidades de São Paulo ou Barueri (SP).



O processo seletivo tem como premissa atrair talentos conectados ao propósito do Grupo, independentemente de sua idade, faculdade ou segundo idioma, como inglês.



Entre os benefícios, os novos estagiários contratados contarão com bolsa de estágio mensal de R$ 1.500, vale-transporte, alimentação, assistência médica, seguro de vida, parcerias educacionais e 5% de desconto no cartão Carrefour.

estudantes precisam ser de, pelo menos, um dos perfis minorizados citados (mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTI ou pessoas com deficiência), estar cursando graduação em nível bacharel no período noturno e ter previsão de conclusão entre dezembro de 2022 e 2023.



Além disso, ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, inicialmente home office, mas podendo ter necessidade de se apresentar nas unidades nas cidades de São Paulo ou Barueri.



O início do estágio está previsto para junho de 2021 e as inscrições já estão abertas até dia 18 de abril de 2021 no hotsite: http://www.99jobs.com/carrefour/jobs/133106-programa-de-estagio-carrefour-2021-2-turma

Com 30 vagas disponíveis em diversas áreas, as oportunidades são para trabalhar na matriz da rede, no Banco Carrefour e na diretoria de vendas e atendimento nas cidades de São Paulo ou Barueri (SP).

O processo seletivo será totalmente on-line e reforça as ações afirmativas da empresa e seu compromisso com a valorização%u202Fe o aumento%u202Fda diversidade e inclusão%u202Fem seu ecossistema. A companhia já promove datas especiais para a%u202Fcontratação%u202Fde profissionais de públicos diversos, mas é a primeira vez que este tipo de iniciativa se estende ao Programa de Estágio.





É uma oportunidade para estudantes de graduação trabalharem na maior rede varejista alimentar do Brasil, ou atuar no Banco Carrefour, um dos maiores operadores de cartão de crédito do país e o único banco próprio de um varejista. No caso do núcleo financeiro do Grupo, há vagas abertas para áreas, como tecnologia, financeiro, marketing e jurídico.



Com o objetivo de desenvolver talentos para uma sucessão natural e consistente, o programa trabalha para aumentar ainda mais o índice de efetivação dos estagiários, que hoje é de 47%, o que reforça a estratégia de expansão e inclusão da organização.

O anúncio deste Programa de Estágio exclusivo é apenas umas das ações da Plataforma de Diversidade e Inclusão do Grupo Carrefour Brasil. Criada em 2012, ela abriga os comitês estratégico e gestor de diversidade, além dos grupos de afinidade.





"Aqui no Carrefour valorizamos a diversidade e trabalhamos todos os dias para ampliar nossos olhares para a inclusão. Por isso, queremos continuar construindo a nossa história com estudantes diversos, que se identifiquem com uma cultura que valoriza a diversidade e buscam crescimento e sucesso profissional conosco. Mulheres, negros e negras, pessoas com deficiências e LGBTQI - todos têm espaço no Grupo Carrefour", explica Cristiane Lacerda, diretora de desenvolvimento organizacional do Carrefour.





Mais informações sobre as iniciativas de Diversidade e Inclusão do Grupo estão disponíveis no site: http://www.grupocarrefourbrasil.com.br/nossa-gente/diversidade/





Sobre o Grupo Carrefour Brasil: http://www.grupocarrefourbrasil.com.br