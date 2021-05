A maioria das vagas da Royal Face exige experiência na área (foto: Nathanel Love/Pixabay )



Mesmo com a pandemia, a área da saúde e beleza está se reinventando e vem se mostrando uma das mais promissoras para quem está em busca de uma profissão ou até mesmo especialização. Mesmo com a pandemia, a área daestá se reinventando e vem se mostrando uma das mais promissoras para quem está em busca de uma profissão ou até mesmo especialização.

Nesse cenário de ofertas, a Royal Face, rede de franquias brasileira de clínicas especializadas em estética facial e corporal, está em fase de expansão e por isso oferece mais 153 vagas nas áreas administrativas, de saúde e comercial paras unidades da rede, sejam elas inauguradas ou em fase de implantação.





As vagas são para os Estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo para os cargos de recepcionista, consultor, farmacêutica, biomédica, enfermeira, analista, atendente comercial entre outros. Os salários variam de R$1.500 a R$ 5mil.









processo seletivo e treinamento da Royal Face foram adaptadas para serem totalmente on-line.



Os interessados podem buscar mais informações sobre as vagas, as cidades e se inscrever pelo site: Como medida de prevenção contra a COVID-19, as etapas doe treinamento da Royal Face foram adaptadas para serem totalmente on-line.Ospodem buscar mais informações sobre as vagas, as cidades e se inscrever pelo site: http://jobs.solides.com/royalface





Atualmente, a marca já tem 89 unidades inauguradas e 122 em fase implantação com operação em todas as regiões do Brasil. Essas novas unidades geraram cerca de 600 empregos diretos e mais de 2 mil indiretos para o país.



CENÁRIO NACIONAL DO MERCADO DE TRABALHO





Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de Saúde Beleza e Bem-Estar sentiu pouco os impactos da pandemia e fechou 2020 com crescimento de 3,1% no faturamento, sendo o melhor desempenho do setor no período.





De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia, o Brasil abriu 184.140 novas vagas de emprego com carteira assinada em março de 2021. No sistema de franquias, ano passado foram gerados mais de 1,2 milhões de novos empregos.





Fundada em Curitiba em 2015 pela dentista Andrezza Fusaro, a Royal Face é associada à Associação Brasileira de Franchising (ABF) e atua desde 2018 no sistema de franquias sendo gerida pelo Grupo Up Franquias com três modelos de negócios: Slim, Standard e Premium. O investimento inicial é a partir de R$ 159 mil, com faturamento para o franqueado que pode chegar até R$ 2,6 milhões anuais, dependendo do modelo.





Para saber mais sobre a Royal Face: http://www.royalface.com.br