Covid-19: Fhemig abre novas vagas de emergência para profissionais de saúde

(foto: Fhemig/Divulgação) Começam nesta terça-feira (27/04) as inscrições para o preenchimento de vagas oferecidas em dois editais de chamamentos emergenciais, para os hospitais Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, e Regional João Penido, em Juiz de Fora.





As vagas são para profissionais que vão atuar nos leitos de terapia intensiva ou de internação destinados aos pacientes com sintomas de covid-19.





O Hospital Júlia Kubitschek está com uma vaga em aberto para fisioterapeuta respiratória, com carga horária semanal de 30 horas e remuneração de R$ 3.845.





De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), o candidato deve ter experiência mínima de seis meses em qualquer tipo de atendimento em urgência e emergência. As inscrições terminam nesta quarta-feira (28/4).





Zona da Mata



Em Juiz de Fora, o Hospital Regional João Penido oferece oito vagas para médicos. São cinco vagas para médicos generalistas, carga horária semanal de 12 horas e remuneração básica de R$ 3.500.





Para os especialistas, há uma vaga para 12 horas semanais (R$ 4.595) e duas para 24 horas semanais (R$ 9 mil). Segundo a fundação, é aceita qualquer especialidade médica, desde que comprovada a experiência em atendimentos de urgência ou UTI, SAMU, UPA e hospitais.