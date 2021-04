Startups estão com mais de 60 vagas para vários cargos

Há vagas de startups em Belo Horizonte (foto: Tumisu/Pixabay )



No dia 1º de maio é celebrado o Dia Internacional do Trabalho. Apesar da crise econômica, startups reúnem mais de 20 vagas de emprego para todo o país.



O processo seletivo durante o período é realizado de forma remota, seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para reduzir os impactos causados pelo coronavírus. No dia 1º de maio é celebrado o Dia Internacional do Trabalho. Apesar da crise econômica, startups reúnem mais de 20de emprego para todo o país.durante o período é realizado de forma remota, seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para reduzir os impactos causados pelo coronavírus.





Track.co





Belo Horizonte. As oportunidades são para os cargos de head of sales, consultor de customer success, analista devops, analista de testes, pessoa arquiteta de software, pessoa desenvolvedora backend, pessoa desenvolvedora frontend.



Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatarem no seguinte link: A Track, startup que monitora e gerencia indicadores de experiência de clientes em tempo real, por meio de canais digitais, está com 7 vagas abertas em. As oportunidades são para os cargos de head of sales, consultor de customer success, analista devops, analista de testes, pessoa arquiteta de software, pessoa desenvolvedora backend, pessoa desenvolvedora frontend.Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatarem no seguinte link: https://jobs.track.co/





HeroSpark









As oportunidades são para os cargos de analista comercial, analista de base de conhecimento, analista de devops, analista de negócios pleno, assistente de atendimento, banco de talentos heroSpark, customer success manager júnior, desenvolvedor fullstack, desenvolvedor ruby on rails, frontend developer, product designer sr. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar por meio do link: A HeroSpark, solução para empreendedores digitais que utiliza o talento de seus clientes como matéria-prima para construir um business online, está com 12 processos seletivos abertos para trabalhar remotamente ou em Curitiba.As oportunidades são para os cargos de analista comercial, analista de base de conhecimento, analista de devops, analista de negócios pleno, assistente de atendimento, banco de talentos heroSpark, customer success manager júnior, desenvolvedor fullstack, desenvolvedor ruby on rails, frontend developer, product designer sr. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar por meio do link: https://herospark.gupy.io/





RoutEasy









As oportunidades são para os cargos de consultor técnico jr, analista de suporte jr, analista de PMO pleno, full stack sênior e java engineer sênior. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar por meio do link: A RoutEasy, startup de tecnologia que atua no planejamento, controle operacional e gerencial de rotas complexas de entregas, coletas e serviços de campo, está com cinco processos seletivos abertos para trabalhar em São Paulo, capital.As oportunidades são para os cargos de consultor técnico jr, analista de suporte jr, analista de PMO pleno, full stack sênior e java engineer sênior. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar por meio do link: https://www.routeasy.com.br/#!/trabalhe-conosco





Gama Academy





A Gama Academy, escola que seleciona talentos e forma profissionais para o mercado digital nas áreas de design, marketing, programação e vendas, busca por profissionais em diversas áreas: agente de atendimento, analista de marketing (performance), analista de projetos sênior, coordenador/a de operações B2C, developer fullstack senior, editor(a) de vídeo e tech Rrcruiter. Os interessados deverão se cadastrar pelo site: https://site-v1.gama.academy/carreiras/





Evolucional









Mobills





A Mobills, startup de gestão de finanças pessoais situada em Fortaleza, está com uma vaga em aberto para atuação de forma remota. A oportunidade é para o cargo de desenvolvedor IOS Júnior. Os interessados podem se inscrever no site: https://www.mobills.com.br/vagas/





GetNinjas









Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar no seguinte link: O GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, está com 14 vagas para as áreas de design, marketing, tech e data . Entre as oportunidades, estão os cargos de analista de CRM & marketing cloud senior, analista de dados, analista de segurança da informação, analista de suporte técnico, ciência de dados, desenvolvedor back-end, desenvolvedor(a) Android - mobile, desenvolvedor (a) iOS - mobile, desenvolvimento front end, engenheiro devops, engenheiro de qualidade de software (QA), pessoa redatora, product designer senior e UX writer.Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatar no seguinte link: https://getninjas.breezy.hr/

Spark





A Spark, empresa de marketing de influência de São Paulo, está com seis vagas em aberto. As posições são para os cargos de coordenador de operações de vendas, supervisor de vendas B2C, assistente de mídia, assistente de atendimento, estagiário de BI e líder comercial. Os interessados devem se inscrever enviando currículo para o e-mail: vagas@createspark.com.br.





Férias & Co.





A startup Férias & Co., plataforma de benefícios focada em ajudar colaboradores a aproveitarem melhor os dias de descanso e lazer, viajando e vivendo novas experiências, tem três posições abertas, com opção de serem 100% remotas. As vagas são para SDR pleno, analista de testes pleno (QA) e desenvolvedor net SR. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rh@ferias.co.





Autoforce





A AutoForce, startup que desenvolve tecnologias e soluções de marketing digital para o segmento automotivo, está com algumas oportunidades para as áreas de desenvolvedor full stack (remoto), front-end jr (remoto) product marketing jr (remoto), analista de help desk (remoto) e implementation success manager (remoto). Os interesssados devem se cadastrar no link: https://jobs.kenoby.com/autoforce





Octadesk





A Octadesk, startups que auxilia marcas a vender e atender via canais digitais, está com oportunidades para trabalho remoto, mesmo após o fim do período de distanciamento devido à COVID-19. As oportunidades são para: sales enablement, analista de suporte financeiro, talent recruiter, senior product designer, engenharia de software, engenharia de devops, customer success analyst, revenue enablement (product) e channel manager. Os interessados devem se cadastrar: https://pt.octadesk.com/vagas

ateliware





A ateliware, empresa curitibana de software que desenvolve produtos e soluções digitais handmade, está com oportunidades de trabalho de forma remota. As vagas são para as áreas de: elixir software engineer (sênior/pleno), software engineer (sênior/pleno), ruby software engineer (sênior/pleno), analista de mídia e performance (sênior/pleno) e fullstack ERP microsoft dynamics AX 2012/365. Os interessados nas oportunidades de emprego devem se cadastrar: https://jobs.kenoby.com/ateliware





Trio









A Trio, plataforma de infraestrutura para acesso a dados, inteligência e pagamentos, está com oportunidades de trabalho de forma remota. As vagas são para as áreas de: senior software engineer-API e customer success analyst. Os interessados devem enviar o currículo por meio do LinkedIn da Trio: https://www.linkedin.com/jobs/trio-infraestrutura-financeira-jobs-worldwide?f_C=70440682&position=1&pageNum=0

Gestão 4.0