Plataforma para busca de empregos temporários chega a Belo Horizonte

Por meio do aplicativo desenvolvido pela startup é possível atender a demanda da indústria, principalmente nos setores que apresentam turnover alto, como varejo, logística e saúde (foto: Gerd Altmann por Pixabay)







A Closeer, plataforma que conecta pessoas em busca de vagas para trabalhos temporários e freelancer às empresas, amplia sua rede de oportunidades agora também para Belo Horizonte. Lançada em 2019, inicialmente direcionada para vagas em São Paulo, a startup segue em expansão pelo Brasil.





Por meio da Gig Economy, expressão utilizada para este modelo de trabalho com a adoção de novas tecnologias, a contratação sob demanda se estabeleceu como solução para a conquista de novos empregos.



"Num país em que a taxa média de desocupação chega a 13,5%, com mais de 13 milhões de pessoas na fila por uma atividade, não se pode pensar num negócio focado no mercado de trabalho com algo limitador", diz o CEO da Closeer, Walter Vieira.









A plataforma é gratuita para quem está procurando serviços e tem espaço exclusivo para cadastro do perfil do profissional. A Closeer relaciona a vaga da empresa solicitante com as características do trabalhador. O contato se dá por meio de notificação no app, um SMS e uma ligação e, ao aceitar a vaga, o profissional e a empresa podem entrar em contato diretamente para alinhar o serviço.





Sobre a Closeer





A Closeer atua desde 2019 apoiando o crescimento da Gig Economy no Brasil. A plataforma utiliza tecnologia para conectar pessoas que precisam de renda com empresas que buscam redução de custos, flexibilização e controle na contratação de mão de obra freelancer e intermitente: https://closeer.work/