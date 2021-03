Salários até R$ 9,7 mil: RioSaúde está com cinco seleções abertas para médicos temporários

(foto: USP Imagens/Divulgação) cinco seleções abertas para contratação de médicos por tempo determinado. As remunerações chegam a R$ 9.738,75, mais benefícios. Veja os detalhes:



Edital nº 016/ 2021 A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) está compara contratação de médicos por tempo determinado. As remunerações chegam a R$ 9.738,75, mais benefícios. Veja os detalhes:

As chances são para CTI Adulto (1) – CER Leblon e HMRF, Pediatra (1) – HMRF, Cirurgia Geral (1) HMRF e Obstetrícia (1) HMRF. As remunerações são de R$ 3.895,50, mais benefícios.





As inscrições podem ser realizadas até 3 de março, por meio do site da Prefeitura do rio.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículo.

Edital nº 017/2021

A chance é para médico da atenção psicossocial (1). O salário é de R$ 6.492,50, mais benefícios.





As inscrições podem ser realizadas até 9 de março, por meio do site da Prefeitura do rio.





Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículo.





Edital Nº 018/2021

A chance é para área de atuação CTI adulto.





As inscrições podem ser realizadas até 3 de março, por meio do site da Prefeitura do rio.





Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículo.





Edital Nº 019/2021

São 15 vagas para clínica médica, para o Hospital Ronaldo Gazolla. O salário é de R$ 9.738,75, mais benefícios.





As inscrições podem ser realizadas até 3 de março, por meio do site da Prefeitura do rio.





Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículo.





Edital Nº 020/2021

São 2 vagas para nefrologia, 1 para reumatologia e 1 para pneumatologia, também para o Hospital Ronaldo Gazolla. O salári é de R$ 3.246,25, mais benefícios.





As inscrições podem ser realizadas até 3 de março, por meio do site da Prefeitura do rio.









Confira aqui todos os editais abertos! Os candidatos serão avaliados por meio de análise de currículo.