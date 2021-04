Loja da Havan em Montes Claros recebe 30 mil currículos para 150 vagas

Loja da Havan em Montes Claros está na fase final de acabamento, com inauguração marcada para 27 de maio (foto: Luiz Ribeiro/EM/D.A Press)



Uma disputa de 200 candidatos por vaga. A concorrência não é de nenhuma função em concurso público com alto salário. Mas, sim, de vagas de empregos de uma loja de departamentos.

LEIA MAIS 13:10 - 20/04/2021 Empreendimento paulista promete gerar 90 empregos diretos em Uberlândia

07:03 - 28/10/2020 Havan deve retomar IPO no ano que vem

15:11 - 14/04/2020 Coronavírus: com crise, Havan suspende contrato de 11 mil funcionários Havan em Montes Claros (Norte de Minas). A unidade está em fase de final de construção, com inauguração marcada para 27 de maio. O número de currírculos recebidos foi divulgado pelo dono da Havan, Luciano Hang, em suas redes sociais e confirmado pela assessoria da empresa. Foram recebidos 30 mil currículos para as contratações da nova filial da rede de lojasem Montes Claros (Norte de Minas). A unidade está em fase de final de construção, com inauguração marcada para 27 de maio. O número de currírculos recebidos foi divulgado pelo dono da Havan, Luciano Hang, em suas redes sociais e confirmado pela assessoria da empresa.





A Havan informou que serão preenchidas 150 vagas de emprego pela filial da empresa na cidade-polo do Norte de Minas (414,4 mil habitantes), que terá um investimento total de R$ 35 milhões.



“Já recebemos mais de 30 mil currículos para a Havan de Montes Claros (MG) e esse número só cresce. A loja será inaugurada ainda neste semestre. Já temos muito a agradecer à cidade e à região por tanto carinho”, escreveu Luciano Hang em sua rede social.





“Obrigado por receberem a Havan de braços abertos! O número de currículos só mostra o desejo do povo em conquistar um emprego. Nas minhas redes sociais o que mais recebo são pedidos de trabalho”, acrescentou o empresário. A publicação teve centenas de comentários.

O professor Roney Versiani Sindeaux, do grupo de estudos Observatório do Trabalho do Norte de Minas (OTNM), vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros, lembra que as 30 mil pessoas que encaminharam os currículos para a empresa equivalem a mais de 10% da População em Idade Ativa (PIA) do município (em torno de 270 mil pessoas).





Segundo o especialista, o número também é equivalente a cerca de 30% da atual população empregada formalmente em Montes Claros: 92.413 pessoas (dados de fevereiro último).

O professor do grupo de estudos da Unimontes avalia que, além do desemprego, outros aspectos influenciaram para que a nova empresa recebesse uma grande quantidade de currículos.

“Atribuo tal procura ao significado da Havan e a notoriedade de mídia que a empresa possui, bem como a todo o 'carisma' do proprietário, que tem apelo forte junto aos jovens principalmente. A empresa é conhecida por ter programas de formação muito fortes e intensos, que encontram ressonância na linguagem jovem”, afirma Sindeaux.

Ele ressalta que a superprocura pelas vagas na loja de departamentos se deve “ao momento que vivemos, de dificuldade de obtenção de emprego, principalmente na nossa região”. “É importante compreender que Montes Claros centraliza a busca por empregos”, lembra.

Além disso, afirma o especialista, outro fator que contribuiu para o encaminhamento de milhares de currículos para a disputa de 150 postos de trabalho é “a novidade da empresa a ser instalada e consequente oferta de muitas vagas ao mesmo tempo, fazendo com que muitas pessoas procurem tal oportunidade”.