Empreendimento paulista promete gerar 90 empregos diretos em Uberlândia

Diretoria da empresa e prefeito de Uberlândia se reuniram para o anúncio (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) lojas de utilidades domésticas investirá R$ 30 milhões para abrir uma unidade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A promessa é que com o empreendimento sejam criados pelo menos 90 empregos diretos no município.



Essa será a primeira loja da rede fora de São Paulo e a expectativa é de que no fim de maio o estabelecimento já esteja em funcionamento.





"Uberlândia nos chamou a atenção pelo seu potencial e se tornou um lugar estratégico para o crescimento da empresa. Estamos preparando um loja bem espaçosa, climatizada, com estacionamento para 200 carros e mais de 50 mil itens para casa, desde artigos de limpeza e para animais de estimação, passando por decoração, alimentos e brinquedos e até produtos de cama, mesa e banho e construção", afirmou o proprietário, David Clayton de Araújo. Diretores do Shopping da Utilidade estiveram em reunião com o prefeito local para o anúncio oficial do investimento.



Também participaram do encontro o supervisor Junio Custódio Santana e o diretor de compras Luiz Phelipe Saltorelli Diniz. A reunião ainda foi acompanhada pelo diretor de Inteligência de Negócios da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, Rafael Porto.





Operando desde 2007, o Shopping da Utilidade tem lojas em 21 cidades do Estado de São Paulo. A unidade de Uberlândia faz parte de um plano de expansão da rede que envolve outras quatro cidades, no interior paulista. Em Uberlândia, o espaço reservado para o empreendimento está no Centro da cidade.





“Recebemos essa notícia com muita satisfação, pois representa mais emprego e mais recursos chegando em nossa cidade, especialmente nesta fase tão desafiadora para todos nós”, disse o prefeito Odelmo Leão (PP).