Banco BS2 abre vagas de emprego em Belo Horizonte e São Paulo

O BS2, considerado como uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o "Great Place to Work", está em busca de novos profissionais. Ao todo, cerca de 20 novas vagas estão abertas, em diversas áreas de atuação – Marketing, Produtos, RH, TI, Business Intelligence e Financeiro –, para as capitais Belo Horizonte e São Paulo.

Com 40 horas de trabalho semanal e algumas vagas disponíveis para trabalho, os benefícios oferecidos são: plano de saúde e odontológico (estendido ao cônjuge e filhos), vale refeição e alimentação, auxílio creche, convênio com o Gympass, Day off aos aniversariantes, previdência privada, plataforma de educação corporativa, orientação psicológica, financeira e jurídica e taxas diferenciadas para investimentos.