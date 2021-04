Novo inquérito aberto pode alterar edital de concurso da Itep-RN

(foto: ITEP/Divulgação) O concurso público do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte (Itep-RN) poderá ser retificado pela primeira vez. Foi publicada no Diário Oficial do Estado , no último sábado (17/4), Portaria que instaura inquérito civil com o intuito de analisar o edital do certame.





O documento abre análise sobre a simetria do edital de abertura com a Lei Orgânica e Estatuto dos servidores públicos do Itep. O inquérito solicita retificação nos itens 9.1, 9.2, 15.1, 17.3 e anexo I do edital de abertura. Confira:

Inscrições abertas

A instituição visa contratar 276 profissionais de nível médio e nível superior em seis cargos distintos. As oportunidades são para as carreiras de agente de necropsia, agente técnico forense, assistente técnico forense, perito criminal, perito médico legista e perito odontolegista. Os profissionais contratados serão lotados nas cidades de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros e receberão remuneração de R$2.807,36 a R$7.440. Dentre o número total de vagas, 16 são reservadas às pessoas com deficiência.





As inscrições devem ser feitas pelo site da banca Instituto AOCP até 20 de maio. A taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 130. O certame contará com cinco etapas de avaliação. São elas: provas objetiva e discursiva, avaliação psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação. Saiba tudo sobre o concurso aqui!

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer