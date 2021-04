Goldman Sachs Brasil busca 40 quants e profissionais de TI

O Brasil oferece um altíssimo potencial de talentos inexplorados nessas áreas técnicas (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



O Goldman Sachs Brasil está buscando 40 quants e profissionais de TI para trabalhar na sede brasileira do banco, em São Paulo. O processo de contratação está aberto e as oportunidades de emprego podem ser vistas em http://www.goldmansachs.com/careers/index.html





Essa área, conhecida como engenharia de mercados globais (global markets engineering), é composta por estrategistas quantitativos (quants) e profissionais de engenharia de software. Sua tarefa é desenvolver e implementar modelos matemáticos que permitam precificar derivativos, gerenciar riscos, otimizar estratégias e recursos financeiros, além de implementar sistemas para as transações em todos os mercados onde a empresa opera.



"É o coração quantitativo e tecnológico do nosso negócio de trading", afirma André Souza, diretor de engenharia de derivativos de ações para as Américas do Goldman Sachs.



Segundo o executivo, o Brasil oferece um altíssimo potencial de talentos inexplorados nessas áreas técnicas. "A equipe trabalhará com as operações de trading não apenas localmente, mas também globalmente, e desenvolverá modelos usados %u200B%u200Bem toda a atividade global do Goldman Sachs, com ênfase nos Estados Unidos", acrescenta Souza.







"Embora seja um trabalho altamente técnico, é também um trabalho diretamente atrelado ao mercado financeiro. Bom senso empreendedor, capacidade de trabalhar em equipe e interesse pelo mercado são importantes para que possamos enfrentar os problemas do mundo real de maneira prática", diz Souza.



"É uma oportunidade de trabalhar em uma equipe globalmente integrada, e de aprender e desenvolver os modelos e tecnologias de ponta usados nos mercados globais", acrescenta.





O processo de contratação também se propõe a atingir candidatos diversos, seja do ponto de vista de gênero ou racial. De acordo com Laercio Scuccuglia, diretor de RH do Goldman Sachs Brasil, a empresa está aberta à contratação de especialistas de todo o espectro geográfico e universitário.



"Acreditamos também que estamos oferecendo uma oportunidade ímpar para que engenheirxs brasileirxs apliquem suas habilidades matemáticas e técnicas às finanças", comenta Scuccuglia.





O Goldman Sachs Group, Inc. é líder global em banco de investimentos, títulos e gestão de investimentos, oferecendo uma ampla gama de serviços financeiros a uma base de clientes diversificada e significativa, que inclui empresas, instituições financeiras, governos e indivíduos. Fundado em 1869, o Goldman Sachs tem sede em Nova York e mantém filiais em todos os principais centros financeiros do mundo.