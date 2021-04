MaxMilhas abre 17 vagas em sistema de home office

Todo o processo de recrutamento da MaxMilhas será feito à distância (foto: Reprodução Internet)



A MaxMilhas, plataforma de venda de passagens aéreas com desconto, anuncia a abertura de 17 vagas de emprego. A startup acelerou o ritmo de contratações e, desde janeiro de 2021, já efetivou 118 pessoas.



As oportunidades são para as áreas de marketing, atendimento e tecnologia. Profissionais de todo o Brasil podem se candidatar para as vagas, que irão funcionar, a princípio, em sistema de home office.









RECRUTAMENTO

Por causa da necessidade de distanciamento social devido à pandemia da COVID-19, todo o processo de recrutamento está sendo feito a distância.



As etapas são as mesmas do processo presencial, porém adaptadas para o ambiente on-line.



Para a coordenadora de talent da MaxMilhas, Milena Cordeiro, o processo a distância não perde em nada para o presencial. "O candidato consegue demonstrar suas reações e o que sente da mesma maneira que antes. E ainda há a vantagem de não ser preciso que se desloque para a entrevista, isso facilita muito a agilidade do processo. Hoje, conseguimos entrevistar muito mais candidatos e realizar as dinâmicas em um tempo muito menor".