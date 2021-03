TIM tem vagas abertas para pessoas com deficiência em Minas Gerais

(foto: TIM/Divulgação)



Cerca de 25% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência, mas segundo o Ministério da Economia, a participação dessas pessoas com vínculo empregatício é cerca de 1%. E é justamente por isso, com o objetivo de contribuir para a mudança desse cenário, que a TIM abriu vagas para pessoas com deficiência.

Os cargos disponíveis são para consultor e gerente de vendas para trabalhar em Belo Horizonte, Contagem, Governador Valadares, Ipatinga, Montes Claros ou Uberlândia.





Os interessados devem cadastrar o currículo no endereço: www.vagas.com/TIM





Recentemente, segundo a TIM, a operadora assegurou políticas para a valorização e inclusão da diversidade no acordo coletivo de trabalho negociado com as federações sindicais. Uma das medidas prevê que pessoas com deficiência que exercem atividades compatíveis com o home office podem optar por essa modalidade de forma permanente. O objetivo é minimizar os impactos do deslocamento até a empresa.





Karla Barbosa é uma das funcionárias da TIM que tem deficiência e atua em home office (foto: TIM/Divulgação) É o caso de Karla Barbosa, analista da área de trade marketing e que está há cinco anos na TIM. Ela é cadeirante e conta que perdeu muitas oportunidades de emprego pela distância e dificuldades de locomoção. Da sua casa até o escritório, ela embarcava em até três ônibus.

“O home office foi fundamental para a melhoria da minha qualidade de vida. Acho que eu não tinha noção de como eu me desgastava na locomoção. Enfrentava ônibus lotados, com elevadores para cadeirantes quebrados. Era um sofrimento físico e mental. Me sinto mais segura e motivada”, detalha a jovem.

Atualmente, devido à pandemia de COVID-19, 100% dos colaboradores da companhia estão em trabalho remoto, com exceção da equipe de lojas.