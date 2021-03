Programa de estágio da BASF terá inscrição de março a dezembro de 2021

Estrutura do programa de estágio conta com plataforma de autoaprendizagem em inglês para auxiliar estudantes com dificuldade no idioma e, para ampliar o conhecimento (foto: PublicDomainPictures/Pixabay ) BASF, empresa química de inovação e sustentabilidade, ampliou as frentes do seu Programa de Estágio Todo Talento com foco no desenvolvimento de talentos diversos.



Reconhecido como um dos principais do mercado brasileiro, o programa ganhou, para 2021, novas iniciativas de capacitação e mentoria de talentos. Adicionalmente, a partir da plataforma de Diversidade e Inclusão da empresa, desenvolveu iniciativas de atração e desenvolvimento específicas para negros, pessoas com deficiência e pessoas trans, grupos já contemplados na atuação da BASF.



Os processos seletivos acontecem ao longo do ano e os interessados devem se inscrever pelo portal, , empresa química de inovação e sustentabilidade, ampliou as frentes do seu Programa de Estágio Todo Talento com foco no desenvolvimento de talentos diversos.Reconhecido como um dos principais do mercado brasileiro, o programa ganhou, para 2021, novas iniciativas de capacitação e mentoria de talentos. Adicionalmente, a partir da plataforma de Diversidade e Inclusão da empresa, desenvolveude atração e desenvolvimento específicas para negros, pessoas com deficiência e pessoas trans, grupos já contemplados na atuação da BASF.Osacontecem ao longo do ano e os interessados devem se inscrever pelo portal, clicando neste link





A partir de março, o novo programa de desenvolvimento de estagiários oferecerá uma programação completa para receber e desenvolver todos os jovens talentos da companhia.





Uma pesquisa feita com os estagiários da companhia, no ano passado, orientou boa parte das atualizações do Programa de Estágio Todo Talento da BASF. A principal mudança está na ampliação da trilha de conhecimento e desenvolvimento interno. Por meio de uma plataforma que faz match de mentores, os estagiários podem também conhecer mais a fundo as unidades da empresa, se adaptarem mais facilmente à cultura e falar sobre temas como desenvolvimento e carreira.





LEIA MAIS 14:30 - 30/03/2021 Programa de estágio BP Bunge Bioenergia 2021 oferece 124 vagas

13:00 - 17/03/2021 MRV abre inscrições para seu programa de estágio 2021

14:35 - 10/03/2021 Google abre inscrições para estágio na área de tecnologia estudantes com dificuldade no idioma e, para ampliar o conhecimento sobre a atuação dos negócios, serão organizados encontros de desenvolvimento, como webinars e encontros virtuais, voltados à troca de experiências e networking.



Por meio do LinkedIn Learning, os estagiários terão treinamentos exclusivos sobre temas como inteligência emocional, gestão de tempo, criatividade, atendimento ao cliente, Pacote Office, Power BI, dentre outros. A plataforma de autoaprendizagem conta com 40 horas de aulas em grupo com material didático próprio. A estrutura do programa conta ainda com uma plataforma de autoaprendizagem em inglês para auxiliarcom dificuldade no idioma e, para ampliar o conhecimento sobre a atuação dos negócios, serão organizados encontros de desenvolvimento, como webinars e encontros virtuais, voltados à troca de experiências e networking.Por meio do LinkedIn Learning, os estagiários terão treinamentossobre temas como inteligência emocional, gestão de tempo, criatividade, atendimento ao cliente, Pacote Office, Power BI, dentre outros. A plataforma de autoaprendizagem conta com 40 horas de aulas em grupo com material didático próprio.





O Programa de Estágio Todo Talento é contínuo

O programa de estágio da BASF oferece oportunidades para diferentes áreas durante o ano todo. Por isso, todas as vagas são para início imediato. Além do processo ser mais rápido, o programa aumenta as chances do estudante ingressar na BASF a partir de uma base de currículo em constante atualização.



As cidades que receberão os estagiários selecionados são: São Paulo, São Bernardo do Campo (SP), Santo Antônio de Posse (SP), Jacareí (SP), Guaratinguetá (SP), Indaiatuba (SP), Jaboatão dos Guararapes (PE), Trindade (GO) Camaçari (BA) e Primavera do Leste (MT).



Devido à pandemia, as etapas de seleção estão sendo feitas 100% de forma virtual.





Para alunos de curso superior, a BASF busca estudantes de todos os cursos de graduação e que possam estagiar por, pelo menos, 18 meses. Para isso, é necessário ter disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais em horário comercial.





"Somos uma companhia com mais de 150 anos e o programa estágio, para nós, é uma oportunidade de troca e aprendizado com as novas gerações que estão chegando ao mercado de trabalho. Para o estudante, é uma oportunidade de estagiar numa companhia líder do seu segmento e multinacional que investe em inovação, em sustentabilidade e que promove um ambiente realmente diverso", destaca Letícia Medice, gerente de aquisição de talentos e branding da BASF para América do Sul.





Serviço:





Evento: Programa de Estágio BASF 2021 Período de seleção: de março a dezembro de 2021 Carga horária: 30 horas semanais (horário comercial) Públicos-alvo: alunos de qualquer curso superior, aptos a estagiar durante 18 meses, e alunos do ensino técnico aptos a estagiar por até dois anos Locais com vagas recorrentes: São Paulo, São Bernardo do Campo (SP), Santo Antônio de Posse (SP), Jacareí (SP), Guaratinguetá (SP), Indaiatuba (SP), Jaboatão dos Guararapes (PE), Trindade (GO) Camaçari (BA) e Primavera do Leste (MT) Disponibilidade: início imediato Inscrições no site, clicando neste link.