Operadora de saúde Vitallis oferece 39 vagas de emprego em Belo Horizonte

Entre os benefícios oferecidos pela Vitallis para os contratados estão vale-transporte, vale-refeição e planos de saúde e odontológico (foto: Vitallis/Divulgação)

A Vitallis, operadora de planos de saúde pertencente ao grupo Keralty, está contratando profissionais de diversas áreas para atuação nas unidades da rede em Belo Horizonte. São 39 oportunidades abertas para profissionais com ensino médio, técnico ou formação superior, sendo uma oportunidade para pessoas com deficiência (PCD).



Também há duas vagas para estágio na área de enfermagem e oportunidades para jovem aprendiz.



Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo no site



Além de salário compatível com o mercado, os benefícios oferecidos pela Vitallis para os contratados incluem vale-transporte, vale-refeição e planos de saúde e odontológico.





A Vitallis contrata auxiliar de atendimento ao cliente, na unidade Centro. Também há uma vaga temporária para o cargo na unidade Venda Nova. Para a função, é necessário que o candidato tenha ensino médio completo e é desejável experiência anterior como recepcionista laboratorial.



Na unidade Centro, também está disponível uma vaga para o cargo de técnico de enfermagem 120h. Para a oportunidade, o candidato deve ter experiência em pronto-atendimento e formação técnica em enfermagem.

VAGAS TEMPORÁRIAS





Além disso, no Barreiro, há três vagas temporárias para fisioterapeuta 120h, em que é solicitado ao candidato pós-graduação e/ou residência em fisioterapia respiratória ou terapia intensiva. Também é necessário experiência em atendimento hospitalar.



Profissionais com formação técnica em enfermagem também podem se candidatar às vagas de técnico de enfermagem UI e técnico de enfermagem 180h na unidade Barreiro. Para os cargos, é desejável experiência na área de atuação, sendo duas oportunidades abertas para o cargo na unidade de internação.



Também há vagas temporárias para técnico em enfermagem 180h e técnico(a) de enfermagem PA. Além disso, há duas oportunidades temporárias para o cargo de técnico de enfermagem - Bloco Cirúrgico. Para concorrer às vagas, os candidatos também devem ter experiência na área e registro no Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren) ativo.



A empresa também está ofertando vaga de estágio na área de enfermagem para unidade de internação do Hospital Keralty, no Barreiro. É necessário que o candidato esteja cursando a partir do 5º período.





A operadora de saúde também contrata auxiliar de serviços gerais para a unidade Barro Preto. Na unidade, ainda está disponível vaga para jovem aprendiz, em que o candidato deve estar cursando ou já ter concluído o ensino médio.



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estão abertas três vagas para a área de tecnologia e informação (TI) na unidade Santa Efigênia. Para o cargo de assistente de help desk, é necessário que o candidato tenha formação técnica em informática ou curso superior em andamento na área de tecnologia da informação.



Para a vaga de especialista de segurança da informação, o profissional deve ter formação superior em informática, sistema da informação, ciência da computação ou redes de computadores, e pós-graduação em segurança da informação. Também é desejável certificação ISFS, Security+ ou CISSP.



A empresa também está contratando especialista de informações. Para o cargo, é necessário que o profissional tenha ensino superior completo, voltado para áreas analíticas, além de conhecimento avançado em Excel e VBA.





Na unidade Santa Efigênia, também está aberta vaga para o cargo de enfermeiro auditor concorrente. O candidato deve ter pós-graduação em auditoria ou DRG (Diagnosis Related Groups, que, em tradução livre, significa grupos de diagnósticos relacionados) e carteira na categoria B para eventuais visitas a pacientes fora de Belo Horizonte. Está disponível, ainda, uma vaga de estágio na área de enfermagem.



Profissionais formados em psicologia, administração ou áreas afins podem se candidatar a vaga temporária de analista de RH, também na unidade Santa Efigênia. A unidade também contrata especialista em auditoria médica. O profissional irá dar apoio técnico à gerência e equipe de auditoria, sobretudo autorização, elaboração de relatórios técnicos, entre outras demandas.





Estão disponíveis, ainda, oportunidade para os cargos de analista de planejamento, analista administrativo e supervisor de planejamento. As vagas são para atuar no call center e é requerido formação superior em administração ou áreas afins. Também é necessário experiência com processos do setor.





Para saber mais sobre a Vitallis: https://vitallis.com.br/Pages/home.aspx