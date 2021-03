Fhemig abre seleção para área de saúde com salários de até R$ 5,8 mil

Há vagas de nível superior para os cargos de farmacêutico bioquímico, generalista ou biomédico (3); físico médico (1); fisioterapeuta (3); médico anestesiologista (3); médico de cirurgia geral (1); medico cirurgião de cabeça e pescoço (1); médico clínico (1); médico generalista (1); médico de radiologia e diagnóstico por imagem (1) e psicólogo clínico (1).



Os aprovados serão lotados no Hospital Alberto Cavalcanti, referência estadual no atendimento em Oncologia, situado no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte.





Os interessados devem realizar as inscrições até 5 de março de 2021, mediante o preenchimento do currículo endereço eletrônico, disponível no site da Fhemig



Os candidatos serão avaliados por análise do requisito de investidura / informações curriculares e por entrevista técnico/comportamental, prevista para ocorrer no período de 31 de março a 6 de abril de 2021.





Conforme a publicação do certame, o prazo de validade da seleção será de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período.