Unimed-BH abre mais de 300 vagas para profissionais de saúde

Portaria do Hospital da Unimed BH da Avenida do Contorno (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

está com mais de 300 novas oportunidades de trabalho abertas para profissionais da saúde, em especial, técnicos de enfermagem e enfermeiros para atuação em UTI e unidades de internação.Hátambém para auxiliar de farmácia, técnico em radiologia e técnico de laboratório. O objetivo é reforçar as equipes que atuam na linha de frente do enfrentamento àna rede própria da Cooperativa.