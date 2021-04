Recovery está com oportunidades abertas para trabalho remoto

Entre as vagas de trabalho abertas, também há oportunidades para estagiários (foto: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay )



A Recovery, empresa do Grupo Itaú e plataforma de cobrança de dívidas no Brasil, está com 19 vagas de trabalho abertas, incluindo três de estágio.



As oportunidades são para as funções de gerente de infraestrutura e banco de dados, coordenador de sistemas (chapter leader do time de engenharia de sofware), especialista de infraestrutura, dois especialistas de pricing, especialista de inteligência de mercado, engenheiro de dados SR (sustentação e desenvolvimento de projetos da área de BI), analista de analytics sr, analista de growth sr, dois analistas de desenvolvimento sr, analista de controles internos jr, analista de pricing jr, estagiário de analytics (políticas), estágio de TI (infraestrutura) e estágio de recuperação de crédito ajuizados.



As inscrições para as vagas podem ser feitas pelo site https://www.gruporecovery.com/trabalhe-conosco/ com um prazo de inscrição individual para cada vaga.

Todas as vagas oferecem benefícios de salário compatível com o mercado, participação nos lucros ou resultados, assistência médica e odontológica, programa de incentivo à educação, auxílio academia, convênio com empresas parceiras, desconto em produtos, seguro de vida, vale refeição e vale transporte, e auxílio creche para as mães.





Não está nos planos voltar ao modelo presencial, mas quando o cenário de pandemia estiver controlado os funcionários terão a opção de trabalhar no escritório apenas no dia que quiserem, com 100% de flexibilidade e mediante reserva em um aplicativo.





A diretora de pessoas e jurídico da Recovery, Márcia Salgado, reforça que a empresa olha mais as pessoas e suas competências do que técnicas propriamente ditas. "Pessoas com vontade têm capacidade de aprender. Buscar só pessoas com a técnica perfeita não existe. Valorizamos o perfil de cada um e ter um fit cultural com a empresa. Somos uma empresa de 300 pessoas, sem muitas formalidades. Trazemos a vantagem da autonomia para tomar decisões rápidas, por isso buscamos pessoas que tomem essas decisões."





