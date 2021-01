Hotmart adere ao trabalho remoto permanente e abre 400 vagas

Sede da Hotmart em Belo Horizonte (foto: Hotmart/Divulgação)





A Hotmart anunciou, na última sexta-feira (22), a adesão permanente ao trabalho home office. O comunicado tem vigência nas sedes localizadas em São Paulo e Belo Horizonte, no Brasil, e também para os escritórios que ficam na Holanda, Espanha, Estados Unidos, México, Colômbia e França. Nesse novo modelo de trabalho, cerca de 400 vagas serão abertas para a contratação de novos desenvolvedores.





LEIA MAIS 11:09 - 27/01/2021 GO: Prefeitura de Trindade abre seleção com mais de 280 oportunidades

11:00 - 27/01/2021 Edital de concurso para analistas do TCE/RJ é modificado

10:22 - 27/01/2021 Seap/MA abre sete seleções para cargos de segurança penitenciária



Para além da referência virtual, a iniciativa do home office permanente surgiu a partir da obrigatoriedade momentânea imposta pela pandemia de COVID-19. De acordo com a instituição, a incerteza do momento acelerou a decisão, em forma de resposta aos desafios do contexto. Segundo a GSV Global EdTech 50, a Hotmart é uma das empresas de maior impacto global no ensino por meio da tecnologia. Ainda, é considerada uma das líderes mundiais no mercado de produtos digitais.Para além da referência virtual, a iniciativa do home office permanente surgiu a partir da obrigatoriedade momentânea imposta pela pandemia deCOVID-19. De acordo com a instituição, a incerteza do momento acelerou a decisão, em forma de resposta aos desafios do contexto.





Nesse cenário, todos poderão trabalhar de casa. Além disso, até o fim de 2021, os eventos internos obrigatórios da empresa também continuarão sendo realizados em formato on-line. Nos próximos anos, a expectativa é ade que os escritórios da companhia possam estar abertos e disponíveis para os seus colaboradores, porém, sem a necessidade e obrigatoriedade de que eles, de fato, trabalhem nesses espaços todos os dias.





Isso porque, conforme relatado pelo CEO e cofundador da Hotmart, João Pedro Resende, “o mundo mudou e o trabalho remoto existirá para sempre na realidade da maioria das empresas”.





“Vamos dobrar nossa aposta no pilar liberdade. Nossa ideia é criar escritórios tão incríveis que, mesmo sem obrigatoriedade, muitos vão querer estar lá, próximos uns dos outros. Mas isso não será uma imposição da empresa”, justifica.





Quanto ao quesito contratações, a empresa informa que o contratado que, por ventura, residir ou estiver temporariamente em um estado ou país que não tenha nenhuma sede oficial da Hotmart, ele estará, automaticamente, vinculado à sede mais próxima. E isso para fins de logística.





As vagas disponíveis são para os setores financeiro, de atendimento ao cliente, recursos humanos, administrativo, Data Science, inteligência de dados e projetos, risco e compliance, comercial, desenvolvimento, jurídico e produtos.





Para mais informações sobre vagas e candidatura, acesse o site da Hotmart.





FLEXIBILIDADE





Outras empresas também já adotaram o home office como forma de trabalho. É o caso da Twitter, XP Inc., Johnson & Johnson e Ambev, por exemplo. Não à toa, uma pesquisa realizada em maio de 2020 pela consultoria Cushman & Wakefield apontou que 74% das empresas pretendem instituir o teletrabalho definitivo após a pandemia. O estudo foi feito com 122 executivos de multinacionais que atuam no Brasil.





Para João Pedro Resende, trabalhar lado a lado com outras pessoas tem benefícios imensuráveis em velocidade de aprendizado, criatividade, construções de laços de confiança e amizade. Mas, ele não acredita que a imposição, por meio de uma limitação geográfica, será o caminho.





"Os tempos são outros, mas nossa cultura e nossa missão continuam as mesmas. Que estas mudanças e toda esta flexibilidade sirvam para não só construirmos uma empresa melhor, mais competitiva e com mais talentos, mas também traga para todo o time opções que nos ajudem a melhorarmos nossas vidas no nível pessoal", finaliza.