Via Varejo abre mais de 300 vagas no modelo trabalho remoto

Em linha com as novas tendências do mercado de trabalho, pós-pandemia, e com o objetivo de promover a inovação profissional, a Via Varejo abre mais de 300 vagas para atuação em todo o Brasil, no modelo officeless, ou seja, os colaboradores poderão trabalhar remotamente.



A Via Varejo está passando por um turnaround e para acompanhar essa nova fase da empresa, a companhia está buscando um time multidisciplinar, diverso e com muita vontade de inovar.





Das contratações para tecnologia, o time tem a missão de impulsionar a transformação digital e garantir a cultura de dados da companhia.



Por isso, neste momento, a companhia busca profissionais de diversas áreas, incluindo tecnologia e informação (TI), especificamente para os times de qualidade de software, cyber security, infraestrutura cloud, UX, agile e dados, para diferentes níveis de senioridade.





As vagas são para início imediato, com remuneração e benefícios compatíveis com o mercado. Todas as etapas do processo seletivo serão feitas de maneira virtual e os contratados receberão o equipamento necessário em casa, além de todo o suporte e capacitação on-line.





Modelo inovador





O officeless ganhou ainda mais força no cenário nacional após o início da quarentena, necessária para conter o avanço do novo coronavírus. A modalidade apresenta a proposta de que o novo colaborador inicie suas atividades 100% a distância.





"Diferente do home office, visto como um tipo de benefício e que já faz parte da nossa rotina de trabalho, o officeless é um método que acredita no trabalho remoto feito totalmente à distância, com relações profissionais baseadas em autonomia, propósito e confiança" afirma a diretora de pessoas & performance da Via Varejo, Rosi Purceti Balabran.





Uma das profissionais contratadas nesse modelo é a product manager Marina Pellicciotta. Na companhia desde maio, a profissional passou pelo processo seletivo e onboarding 100% on-line, recebeu todos os equipamentos necessários e integra o time de tecnologia. "Mesmo de forma digital e com pouco tempo de empresa, já me sinto totalmente integrada com o time", afirma Pellicciotta.





"Temos trabalhado para desenvolver estratégias inovadoras em todas as áreas da companhia e, neste sentido, acreditamos que, mais do que uma ferramenta para diminuir a exposição de funcionários, o officeless é uma tendência disruptiva e alinhada às novas tendências do mercado de trabalho", conclui Balabran.





Processo Seletivo





Os interessados podem cadastrar seus dados e CV pelo LinkedIn da empresa ou por meio portal da Via Varejo, na seção "Carreiras".