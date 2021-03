Programa de estágio BP Bunge Bioenergia 2021 oferece 124 vagas

Unidade Moema BP Bunge Bioenergia (foto: BP Bunge/Divulgação)



Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio BP Bunge Bioenergia 2021. A iniciativa, voltada à formação de profissionais que poderão iniciar atuação futura nos quadros de colaboradores como assistentes ou analistas da companhia, é destinada a graduandos de diversas áreas de formação, que tenham previsão de conclusão do curso entre julho de 2022 e julho de 2023.



Os candidatos as 124 vagas para as 11 unidades agroindustriais presentes em cinco estados (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins) e o centro administrativo da companhia na cidade de São Paulo devem estar cursando graduação em um dos seguintes cursos: bacharelado em química, administração de empresas, ciências contábeis, economia, psicologia e engenharias agronômica, agrícola, mecânica, elétrica, química, de energia, de produção, de alimentos, entre outras formações superiores afins.

LEIA MAIS 13:00 - 17/03/2021 MRV abre inscrições para seu programa de estágio 2021

14:35 - 10/03/2021 Google abre inscrições para estágio na área de tecnologia

11:30 - 05/03/2021 Usiminas tem mais de 120 vagas para programa de estágio inscrições vão até 16 de abril de 2021 e os estagiários aprovados no processo seletivo iniciarão sua atuação no mês de maio deste ano. O Programa de Desenvolvimento de Estagiários tem duração de um ano, podendo ser estendido por mais um ano. Asvão até 16 de abril de 2021 e os estagiários aprovados no processo seletivo iniciarão sua atuação no mês de maio deste ano. O Programa de Desenvolvimento de Estagiários tem duração de um ano, podendo ser estendido por mais um ano.

Os interessados devem visitar o seguinte endereço eletrônico: Os interessados devem visitar o seguinte endereço eletrônico: https://linktr.ee/estagiobpbunge

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio2021. A iniciativa, voltada à formação de profissionais que poderão iniciar atuação futura nos quadros de colaboradores como assistentes ou analistas da companhia, é destinada a graduandos de diversas áreas de formação, que tenham previsão de conclusão do curso entre julho de 2022 e julho de 2023.

Como pré-requisitos para participarem do processo seletivo do programa de estágio 2021, os candidatos deverão:





Ter bons conhecimentos do Pacote Office; Cursar a graduação no período noturno para cumprir a carga horária do estágio (6h ao dia, 30h semanais, com tempo hábil para deslocamento entre a residência, a localidade onde atuará como estagiário e a universidade) ao longo dos períodos da manhã e tarde; e Ter disponibilidade de residir na cidade ou próximo às localidades onde atuarão.





"O objetivo principal é oferecer um programa de desenvolvimento de estudantes do ensino superior que tenham interesse em conhecer e atuar no setor sucroenergético para ocupar inicialmente posições como assistentes ou analistas nas nossas operações das áreas da indústria, agrícola, administrativas e corporativas", explica Cesar Augusto Bresciani, diretor de RH da BP Bunge Bioenergia.





"Oferecemos a todos os participantes do programa uma trilha de aprendizagem bastante robusta para que os estagiários possam se desenvolver nos aspectos técnicos e comportamentais, além de garantir uma imersão profunda no negócio da BP Bunge Bioenergia", afirma Cesar Augusto Bresciani.





"A empresa se compromete também a oferecer igualdade de oportunidades e diversidade na seleção, buscando pessoas que se identifiquem com o trabalho ligado ao campo, com as operações do setor de açúcar, etanol e bioenergia, com nossos valores, com nossa cultura e que também estejam dispostas a atuar longe dos grandes centros, já que é onde estão as nossas unidades agroindustriais", conclui o diretor de RH.





A BP Bunge Bioenergia possui um centro corporativo na cidade de São Paulo e suas 11 unidades agroindustriais estão localizadas nos municípios de Edéia e Itumbiara, em Goiás; Frutal, Itapagipe, Ituiutaba e Santa Juliana, em Minas Gerais; Orindiúva, Ouroeste e Pontes Gestal, em São Paulo; Pedro Afonso, no Tocantins; e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.





Serviço





Programa de Estágio BP Bunge Bioenergia 2021