MRV abre inscrições para seu programa de estágio 2021

A MRV realizará, no dia, 22 de março, às 15h, uma live sobre o seu Programa de Estágio 2021 (foto: MRV/Divulgação)



A MRV, plataforma de soluções habitacionais, acaba de abrir inscrições para o seu programa de estágio para estudantes de arquitetura e urbanismo, engenharias e economia, que, preferencialmente, concluam a graduação em dezembro de 2021, e que visem aprendizado, desenvolvimento e plano de carreira. plataforma de soluções habitacionais, acaba de abrir inscrições para o seu programa depara estudantes de arquitetura e urbanismo, engenharias e economia, que, preferencialmente, concluam a graduação em dezembro de 2021, e que visem aprendizado, desenvolvimento e plano de



Com vagas em diversos estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Maranhão, as oportunidades são para atuar nas áreas de prospecção, legalização e incorporação da empresa.



Por conta da pandemia, todo o processo seletivo será on-line e as inscrições deverão ser realizadas no hotsite ( Por conta da pandemia, todo o processo seletivo será on-line e asdeverão ser realizadas no hotsite ( https://www.bettha.com/estagiomrv ) do programa até o dia 1 de abril de 2021.



As etapas do processo estão divididas em análise de perfil, vídeo, sinâmicas em grupo, wntrevista com a MRV e contratação.

OS BENEFÍCIOS

Pensando no bem-estar e na saúde dos colaboradores, eles terão acesso ao Gympass, consultas online com psicólogo, encontros com a alta liderança e acesso aos conteúdos criados pelos outros colaboradores. Além dos benefícios tradicionais e da oportunidade de trabalhar e desenvolver a carreira em um ambiente inovador, os futuros estagiários poderão contar com o Ser MRV, iniciativa que tem como foco o cuidado e atenção com todo o time.Pensando no bem-estar e na saúde dos colaboradores, eles terão acesso ao Gympass, consultas online com psicólogo, encontros com a alta liderança e acesso aos conteúdos criados pelos outros colaboradores.





“No Programa de Estágios da MRV, o estudante terá a oportunidade de acompanhar grandes projetos, colocando em prática todo o aprendizado adquirido em sala de aula. Aqui, ele poderá trazer e desenvolver novas formas de pensar, compartilhando conhecimentos e superando desafios do dia a dia”, afirma Marcos Horta, diretor de desenvolvimento humano.



“Além disso, o programa ajudará no desenvolvimento de habilidades que serão fundamentais para consolidar a base da carreira do profissional, construindo um futuro de sucesso”, explica Marcos.



LIVE





A MRV realizará, no dia 22 de março, às 15h, uma live sobre o seu Programa de Estágio 2021. Conduzida pela especialista em atração de novos talentos Clara Bicalho, da equipe de desenvolvimento humano da MRV, a conversa contará com a participação de estagiários convidados e gestores da área de Desenvolvimento Imobiliário, que responderão dúvidas dos futuros candidatos, além de destacar as habilidades necessárias para ser selecionado para atuar em uma das maiores construtechs do país.





A live será transmitida pelo canal do YouTube da Bettha ( https://www.youtube.com/channel/UCB8xI0o792O4i8LZFC8iEhw ),, startup do Grupo Cia de Talentos, responsável por preparar e selecionar jovens para o mercado de trabalho. Durante a transmissão, o time também trará os diferenciais do programa na carreira dos selecionados, bem como os principais desafios da empresa para os próximos anos.