Prazo de inscrições para 6.500 vagas temporárias termina nesta sexta-feira

Quatro editais abertos oferecem 6.500 vagas profissionais temporários no IBGE (foto: Simone Mello/Agência IBGE Notícias )

Serãona próxima sexta-feira (26) as inscrições do Processo Seletivo Simplificado paratemporária deque irão trabalhar nas pesquisas de rotina do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).São 5.623 vagas para agente de pesquisas e mapeamento (APM) ( https://cebraspe.org.br/concursos/IBGE_21_PSS_APM ) e 552 para supervisor de coleta e qualidade ( https://cebraspe.org.br/concursos/IBGE_21_PSS_SCQ ).As oportunidades são paraos estados do país. Os candidatos devem se inscrever no site do Cebraspe ( https://cebraspe.org.br/concursos/ ), banca organizadora da seleção. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 29 de março.