IBGE retifica quatro editais de concursos com 6.500 vagas

(foto: IBGE/Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) retificou, nesta sexta-feira (19/3) os editais de processos seletivos com 6.500 vagas para agentes e supervisores. De acordo com o documento de retificação, publicado no Diário Oficial da União, onde se lê “GRU Simples” nos subitens 7.2.3, 7.2.4, 7.2.4.1, 7.2.5, 8.10.2, 8.11 e 8.12, leia-se “GRU Cobrança”.





Também foi alterado o local de pagamento da GRU Cobrança. Veja:





Antes: “7.2.5 A GRU Simples pode ser paga em qualquer agência bancária ou terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, obedecidos os critérios estabelecidos nesses locais, ou, ainda, pelo internet banking do mesmo banco.”





Agora: "7.2.5 A GRU Cobrança pode ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários."





Inscrições abertas até o fim de março





As seleções, organizadas pelo Cebraspe e pelo IBFC, contam com 6.500 oportunidades para todos os estados do país, em mais de 500 municípios, e estão distribuídas em quatro editais. São oferecidas 5.623 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento, 552 para Supervisor de Coleta e Qualidade, 300 para Agente de Pesquisas por Telefone e 25 para Supervisor de Pesquisas.





O prazo de inscrições varia de 26 a 31 de março, dependendo do edital. Elas devem ser feitas pelo site das bancas, com pagamento de taxa de R$ 21,14 a R$ 40. Inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e pertencentes de família de baixa renda poderão solicitar isenção da taxa durante o período de inscrições.





Para concorrer à função de Supervisor de Pesquisas, com remuneração de R$ 5.100,00, o candidato deve ter ensino superior completo; já para as demais funções, cuja remuneração varia de R$ 1.345,00 a R$ 3.100,00, é exigido o ensino médio completo. Para Agente de Pesquisas por Telefone, além do nível médio, o candidato deve ter experiência comprovada de pelo menos um ano em teleatendimento/telemarketing.





A seleção será feita por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) e consiste em uma prova objetiva de 60 questões de múltipla escolha envolvendo conhecimentos gerais e específicos. Saiba tudo sobre os editais!









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer