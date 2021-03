Concurso do IBGE com mais de 204 mil vagas tem editais retificados

(foto: Agência IBGE/Divulgação)



O Cebraspe retificou, pela primeira vez, os editais do concurso público da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com mais de 204 mil vagas para agentes e recenseadores. O documento de modificação foi publicado no site da banca. Veja!





"(...) 3.11 Não ter sido contratado pela Lei 8.745/93, nos últimos 24 meses, pelo IBGE."

Alterado para: "(...) 3.11 Não ter sido contratado pela Lei 8.745/93, nos últimos 24 meses."





O documento também acrescenta, em ambos os editais, o seguinte item: "O candidato que solicitar a alteração de nome, nos termos do subitem 12.8 deste edital, terá o seu nome atualizado na base de dados do Cebraspe para os eventos com inscrições abertas e para os futuros eventos."





Inscrições abertas para recenseadores

O período de inscrições para a função de recenseador ficará aberto até 19 de março. As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe. A taxa é de R$ 22,77.





A remuneração do Recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.





O candidato poderá simular valores de remuneração por meio deste link.





Recomenda-se uma jornada de trabalho de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral no Treinamento.





Os candidatos farão prova objetiva de língua portuguesa, matemática, ética e conhecimentos técnicos. A prova será aplicada em 25 de abril, e terá duração de 4 horas.









Saiba mais sobre o concurso com mais de 204 mil vagas aqui! Após aprovado, o candidato será convocado para treinamento obrigatório. Esta fase terá duas etapas: autoinstrução e presencial.Na etapa autoinstrucional, após a divulgação do resultado final da prova, o candidato deverá realizar a leitura prévia do Manual do Recenseador e do Manual de Entrevista.

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer