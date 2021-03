IBGE oferece 482 vagas temporárias em Minas Gerais

Dois editais do IBGE tem vagas para Minas Gerais com 482 vagas disponíveis (foto: Acervo IBGE/Divulgação)



O Instituto Brasileito de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quarta-feira (10/3), quatro editais para contratar temporariamente 6.500 pessoas para trabalhar nas pesquisas da instituição.



Há oportunidades em todos os estados do país e em mais de 500 municípios. Dois editais tem vagas para Minas Gerais com 482 vagas disponíveis.



As inscrições para as vagas temporárias começam nesta quinta-feira (11/3) e vão até o dia 26, no site do Cebraspe ( https://www.cebraspe.org.br/ ), banca organizadora pelos processos.





Essas oportunidades são para trabalhar nas pesquisas que constam no calendário de divulgação mensal do IBGE e não no Censo Demográfico 2021.





Para mais informações sobre esse assunto acesse a página do IBGE na Internet ( www.ibge.gov.br ) ou diretamente na Agência de Notícias IBGE: http://agenciadenoticias.ibge.gov.br/













Aimorés, Além Paraíba, Alfenas, Almenara, Araçuaí, Araguari, Araxá, Barbacena, Betim, Belo Horizonte, Bom Despacho, Brasília de Minas, Cambuí, Campo Belo, Capelinha, Carangola, Caratinga, Cataguases, Caxambu, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Formiga, Governador Valadares, Guanhães, Guaxupé, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaúna, Ituiutaba, Iturama, Janaúba, Januária, Jequitinhonha, João Monlevade, Juiz de Fora, Lavras, Leopoldina, Manhuaçu, Mantena, Montes Claros, Muriaé, Nanuque, Ouro Preto, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Pirapora, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Rio Casca, Rio Pardo de Minas, Salinas, São João Del Rei, São Lourenço, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Três Corações, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha e Viçosa. Há 442 vagas disponíveis para esta função, distribuídas em 70 municípios de Minas Gerais. São eles:

Entre as atribuições do agente de pesquisas e mapeamento estão a visitação a domicílios e estabelecimentos. Ele irá agendar e fazer entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários, além de dar suporte à atualização dos levantamentos geográficos que estruturam a execução das pesquisas, entre outras atividades.





A prova objetiva será feita no dia 2 de maio nos municípios em que há vagas, das 13h às 17h. As questões abrangerão conteúdos de língua portuguesa, matemática e aciocínio lógico, ética no serviço público e geografia.





Já a função de supervisor de coleta e qualidade tem vagas em 31 municípios mineiros que tem remuneração de R$ 3.100 e

inscrição custa R$ 30,27. Aqui também o candidato poderá optar pelo município em que deseja concorrer à vaga e também onde fazer a prova, dentre as opções disponíveis.



Para esta, estão sendo oferecidas 40 vagas distribuídas em 31 municípios de Minas Gerais. São eles:



jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. A taxa decusta R$ 30,27. Aqui também o candidato poderá optar pelo município em que deseja concorrer à vaga e tambémPara esta, estão sendo oferecidas 40 vagas distribuídas em 31 municípios de Minas Gerais. São eles:

Aimorés, Alfenas, Araçuaí, Araguari, Betim, Belo Horizonte, Brasília de Minas, Capelinha, Caxambu, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Divinópolis, Formiga, Guanhães, Ipatinga, Itaúna, Iturama, Januária, Muriaé, Ouro Preto, Paracatu, Patos de Minas, Pouso Alegre, Rio Pardo de Minas, Salinas, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Unaí e Varginha (1).





O nível de escolaridade exigido para a função é o ensino médio completo. Entre as atribuições para o cargo estão a organização, o planejamento e execução de atividades previstas para as pesquisas e levantamentos, além do gerenciamento, acompanhamento e controle dos trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta, bem como participar de treinamentos, e/ou ministra-los.

como participar de treinamentos, e/ou ministra-los.





A prova objetiva será feita nos municípios onde há vagas, no dia 2 de maio, das 13h às 17h. Os conteúdos cobrados nas questões serão de língua portuguesa, de matemática e raciocínio lógico, de ética no serviço público, de noções de informática, de noções de administração e situações gerenciais e de geografia.



Protocolos diante da COVID-19

No dia da prova, os candidatos deverão estar munidos de caneta esferográfica cor preta de material transparente, comprovante de inscrição e documento original com foto.





Protocolos sanitários de prevenção da COVID-19 serão divulgados detalhadamente em edital específico sobre os locais de prova, exigindo o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento seguro entre candidatos e aplicadores de prova, disponibilização de álcool em gel em todos os locais de prova, medidas para evitar aglomerações e respeito às legislações locais.

álcool em gel em todos os locais de prova, medidas para evitar aglomerações e respeito às legislações locais.



O candidato que descumprir as medidas de proteção será eliminado do processo seletivo e terá sua prova anulada.