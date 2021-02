Censo 2021: IBGE abre mais de 21 mil vagas em Minas Gerais

O O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou hoje, dia 18, dois editais para contratar temporariamente 204.307 pessoas para trabalhar na organização e na coleta doDemográfico 2021.São oferecidas em todo Brasil 181.898para recenseador, 16.959 para agente censitário supervisor (ACS) https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE e 5.450 para agente censitário municipal (ACM) https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE em 5.297 municípios do país.

Para, as vagas estão divididas da seguinte forma: 18.851 para recenseador, distribuídas nos 853 municípios mineiros; 230 para ACM e 2.226 para ACS.Os quadros de distribuição das vagas estão disponíveis para consulta no site do Cebraspe https://www.cebraspe.org.br/concursos/em-andamento/ , empresa organizadora dos processos seletivos.