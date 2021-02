IBGE abre inscrições de mais 180 mil vagas e lança simulador de ganhos

(foto: Reprodução/IBGE ) As inscrições do concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o cargo de recenseador, já podem ser feitas no site do Cebraspe! Ao todo, são 181.898 vagas abertas em 5.297 municípios ao redor de todo o país para profissionais de nível fundamental. As inscrições poderão ser efetuadas até 19 de março, às 23h59. A taxa de participação é de R$ 25,77.





O recenseador é responsável por efetuar entrevistas na casa dos moradores e coletar dados para o Censo 2021. Dentre algumas das atribuições do cargo, constatadas em edital, estão: cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no seu dispositivo móvel de coleta; apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá de identificação fornecido pelo IBGE e o documento de identidade citado no crachá; assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e acessórios fornecidos pelo IBGE para execução de seu trabalho; coletar, presencialmente e/ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2021 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao Posto de Coleta etc.





O contrato é temporário e pode durar até três meses, com possibilidade de prorrogação caso haja necessidade do IBGE. A remuneração do cargo não é fixa e varia de acordo com a produção do profissional, não havendo um piso ou teto salarial.





Apesar de o IBGE indicar uma jornada de trabalho semanal de 25 horas, a carga horária da profissão também não é fixa e poderá ser montada pelo próprio recenseador. Em entrevista ao Papo de Concurseiro, Jeck Ferraz, técnico do IBGE, ressaltou que uma jornada de trabalho autônoma gera a possibilidade de, inclusive, conciliar um outro trabalho ao cargo de recenseador. E completou: “Trabalhar no IBGE é uma oportunidade de crescimento profissional e humano. Quem atuar como recenseador vai realmente conhecer a realidade do povo brasileiro e ainda ganhar uma boa remuneração caso se dedique, pois é por produtividade.”









Provas

A prova objetiva será aplicada em 25 de abril, com quatro horas de duração. A avaliação terá questões sobre língua portuguesa, matemática, ética e conhecimentos técnicos. Após aprovado, o candidato será convocado para treinamento obrigatório. Esta fase terá duas etapas: auto instrução e presencial. Na etapa autoinstrucional, após a divulgação do resultado final da prova, o candidato deverá realizar a leitura prévia do Manual do Recenseador e do Manual de Entrevista. A etapa presencial do treinamento terá a duração total de cinco dias, com carga horária de oito horas diárias para todos os candidatos. Os candidatos aprovados no teste final do treinamento terão mais um dia de treinamento. O conteúdo programático consta no edital de abertura.





Calculador online





Como já dito, a remuneração varia de acordo com o trabalho do recenseador. Quanto mais casas visitadas e mais questionários respondidos, mais alto será o ganho do recenseador. Como o recenseador recebe por produção, o IBGE divulgou, nesta terça-feira (23/2), um simulador que calcula a possível remuneração do profissional, de acordo com município e horas trabalhadas.





Para calcular o salário, o interessado só precisa informar o município e quantidade de horas que pretende trabalhar no cargo. O coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros,explica que a remuneração pode variar por vários motivos, entre eles, pode-se citar o acesso ao setor censitário, local onde estão localizadas as casas visitadas.





“Por exemplo, um recenseador que atua numa área urbana tem mais facilidade de locomoção do que um recenseador que for visitar domicílios em uma comunidade ribeirinha isolada”, pontua Malheiros. “Quanto mais domicílios visitar e pessoas entrevistar, maior a remuneração. O recenseador pode trabalhar em qualquer horário, especialmente naqueles em que pode encontrar os moradores em casa, incluindo finais de semana e feriados”, completa. O simulador pode ser consultado no site do IBGE.





*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco