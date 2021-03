VLI tem vagas de trabalho em evento on-line promovido pelo Senai

O evento, gratuito, tem como objetivo atrair profissionais interessados em oportunidades de emprego em diversos setores econômicos (foto: katielwhite91/Pixabay)



A VLI, companhia de soluções logísticas que integra ferrovias, terminais e portos, oferece novas oportunidades de trabalho com a feira Contrate-Me, realização virtual promovida pelo Senai nacional até o dia 25, quinta-feira. , companhia de soluções logísticas que integra ferrovias, terminais e portos, oferece novas oportunidades decom a feira Contrate-Me, realização virtual promovida pelo Senai nacional até o dia 25, quinta-feira.





A VLI oferece salários compatíveis com o mercado, além de assistência médica, vale-transporte, vale-refeição, entre outros benefícios.



Os candidatos aprovados nos processos seletivos farão parte da equipe de mais de 7,5 mil pessoas que impulsionam a empresa em um dos segmentos que mais crescem no Brasil: a logística.



Diversidade e inclusão





A VLI acredita na diversidade como um caminho para transformar e trazer mais inovação ao negócio e para a sociedade. A companhia desenvolve ações com o objetivo de construir um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo.



Entre essas iniciativas, a empresa passou a prospectar pessoas com deficiência (PcDs) para todas as posições abertas independentemente do percentual de cota definido por lei.



No contexto de equidade de gênero, a empresa tem atualmente 13% dos cargos ocupados por mulheres e, por isso, busca promover e incentivar a inserção de mais mulheres nas áreas operacionais por meio do movimento Elas na Logística.



Outro destaque é o compromisso firmado com a Organização das Nações Unidas (ONU) por meio do Pacto Global, de promover a equidade de gênero e aumentar a presença de mulheres em cargos de alta liderança. A VLI possui cerca de 16% de mulheres, nos cargos de gerência à diretoria, e planeja quase dobrar esse número até 2025.



Vagas e processo seletivo





Para participar do evento, o candidato deve registrar seu interesse na página do SENAI: https://verosolutions.6connex.com/event/feiravirtual/senai/login . Ele também deverá se cadastrar no link para ter acesso a diversas oportunidades de emprego que estarão abertas durante o evento.