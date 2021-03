Google promove curso on-line com foco em negócios a partir desta terça

(foto: Pixabay)





A partir desta terça-feira (23) ocorre o “Cresça com o Google”, programa de capacitação gratuito sobre marketing digital do Google. Segundo a empresa, a proposta é levar conceitos mais atuais do meio digital a pequenos e médios empreendedores.









“O objetivo do 'Cresça com o Google' é ajudar o pequeno empresário e a empreendedora a ver na internet e nas diversas ferramentas à disposição on-line uma forma de tornar seu negócio eficiente também no meio digital. Quando pequenas empresas obtêm sucesso, é bom para as famílias, é bom para a economia, é bom para o país”, afirma Susana Ayarza, diretora de marketing do Google Brasil.





Em meio à pandemia de COVID-19, Susana lembra que muita coisa mudou na forma de fazer marketing e ser empresa. Por isso, acredita que os ensinamentos a serem passados pelo “Cresça com o Google” tendem a ser positivos nesse cenário, haja vista a maior necessidade de adaptação ao mercado on-line – com as restrições impostas pelos órgãos de saúde, o e-commerce é quase que a única opção em diversas ocasiões.





Ainda, para quem deseja começar um novo negócio, além de a ferramenta on-line ser uma boa aliada, o momento também é propício para testar estratégias de engajamento e recuperação financeira.





“Com a pandemia, o e-commerce ganhou ainda mais relevância. Nesse cenário, garantir que sua pequena empresa tenha presença on-line é fundamental. A tecnologia tem que ser vista como uma aliada, ajudando o empreendedor a se manter conectado com seus clientes, aumentando suas vendas e gerando visibilidade para sua marca. Muitas empresas, inclusive, estão passando por um processo de transformação digital na pandemia.”





“Mas transformação digital não é só migrar seu negócio do mundo físico para o digital. É uma jornada que envolve planejamento, construção de presença on-line e, por fim, aumento de eficiência, vendas e receita. Ao longo desses três dias, vamos conectar pessoas do Brasil todo ao conjunto de conhecimento, ferramentas e experiências envolvidas nessas três etapas”, afirma.





RESULTADOS E EXPECTATIVAS





Susana Ayarza ressalta que os resultados apresentados pelo Google em seu programa de marketing digital têm sido promissores. Segundo ela, de acordo com uma pesquisa realizada pela Kantar com mais de 480 participantes dos programas de capacitação e mentoria do “Cresça com o Google” em 2020, 92% disseram acreditar que seu negócio está mais preparado para trabalhar de forma remota após o treinamento.

"Cresça com o Google" realizado em Goiânia, em 2019 (foto: Google Brasil/Divulgação)





Além disso, 46% melhoraram a eficiência de suas operações e 45% afirmaram ter aumentado o engajamento de seus clientes.





Justamente por isso, aos poucos, o Google tem buscado ampliar seus programas, de forma a abranger mais pessoas. Não à toa, recentemente, a empresa desenvolveu um “Cresça com o Google” totalmente voltado para mulheres. Conhecido como Women Will, o programa capacitou mais de 170 mil mulheres.





Agora, a intenção é que, em formato digital, haja vista a pandemia de COVID-19, mais empreendedores e futuros empresários participem do programa de capacitação.





Para isso, a programação do atual “Cresça com o Google” inclui 18 videoaulas apresentadas por profissionais do Google, além de palestrantes especialistas. Ainda, todos os conteúdos seguirão disponíveis, sem custos, para os participantes.





Para participar, basta se inscrever pelo site oficial do programa.





AGENDA





No dia 23 de março, a temática será voltada para a preparação do negócio no meio digital. As palestras e conteúdos terão como norte as oportunidades do mundo on-line para 2021 e como tirar a ideia do papel e começar um negócio do zero, como construir um modelo de negócio de sucesso, como definir o público-alvo e a persona, como precificar melhor produtos e serviços e como criar uma identidade de marca poderosa.





Já na quarta-feira (24/3), o tema central será: “construa uma presença on-line”. Transformação dos negócios e primeiros passos para tornar o negócio on-line deverão ser discutidos. Além disso, o programa procurará ensinar neste dia sobre como criar uma presença on-line gratuita com o Google, como deixar a empresa mais atraente e conectada com clientes on-line, como conhecer e saber as necessidades do público e como construir uma marca no Youtube.





No último dia do evento, em 25/3, o principal ensinamento será sobre como conquistar novos clientes e aumentar as vendas por meio do entendimento das ferramentas de busca e da construção de uma campanha Google Ads. Além disso, análise de métricas e Google Shopping serão apresentadas aos participantes.





O 'CRESÇA COM O GOOGLE'





O "Cresça com o Google" oferece treinamentos gratuitos com conteúdos exclusivos e ferramentas digitais para desenvolver habilidades pessoais e profissionais e impulsionar carreiras e negócios desde 2017. Ao longo desse período, o programa passou presencialmente por mais de 12 capitais do Brasil, treinando mais de 1,6 milhão de brasileiros.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram