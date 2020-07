Evento gratuito propõe reinventar a carreira profissional

(foto: S. Hermann & F. Richter/Pixabay)

Linkedin Learning e treinadora de empresas, Flávia Gamonar, em parceria com Felipe Matheus, instrutor em social selling, lançaram o evento on-line, gratuito e beneficente Recharge Day, para ajudar as pessoas se reinventarem, recomeçarem e repensarem suas práticas profissionais que a COVID-19 e o isolamento social possam ter prejudicado.

Segundo a Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, a taxa de desemprego deve chegar a 14,2% ao fim de 2020. Em 2019, a taxa média de desocupação no país foi de 11,9%, de acordo com dados do IBGE. Além disso, com a medida provisória 936, mais de 10 milhões de brasileiros já tiveram redução de jornada e salários ou a suspensão de contrato de trabalho. A pandemia do novo coronavírus trouxe diversos desafios para vida pessoal e profissional dos brasileiros. Quando o assunto é o mercado de trabalho, as expectativas não são boas. Diante deste cenário, a instrutora oficial do Linkedin Learning e treinadora de empresas, Flávia Gamonar, em parceria com Felipe Matheus, instrutor em social selling, lançaram o evento on-line, gratuito e beneficente Recharge Day, para ajudar as pessoas se reinventarem, recomeçarem e repensarem suas práticas profissionais que a COVID-19 e o isolamento social possam ter prejudicado.



A ação ocorrerá no sábado agora, 11 de julho, e terá 12 horas de conteúdo ao vivo para ajudar no desenvolvimento profissional de pessoas em temas relacionados a carreira, marketing, inovação, negócios, tendências, saúde e bem-estar.



Serão 36 palestras curtas e impactantes com profissionais renomados do mercado, divididas em quatro trilhas: vendas e marketing; gente e carreira; inovação e tendência; saúde e bem-estar.



As inscrições estão abertas pelo site: rechargeday.com.br





"Recebo com frequência mensagens de pessoas que estão em busca de uma nova oportunidade de emprego e de como recomeçar em períodos críticos. Foi pensando nessas pessoas e em tantas outras que perderam seus empregos durante o isolamento social, que lançamos o Recharge Day. Queremos ajudar as pessoas a se reinventarem para uma nova oportunidade", afirma Flávia Gamonar, idealizadora do Recharge Day.

AÇÃO BENEFICENTE



Durante todo o evento, pessoas e empresas poderão fazer doações a partir de R$ 20 para a TETO Brasil. No país, a organização trabalha há mais de 10 anos com a urgência de pobreza em que 11 milhões de brasileiros vivem.



A pandemia, além de trazer várias incertezas sobre como será a vida em sociedade nos próximos meses, infelizmente trouxe também algumas certezas: A pobreza e a fome no mundo e no Brasil vão aumentar e a recuperação dos assentamentos mais precários do Brasil vai ser lenta e difícil.





"A nossa expectativa sobre o evento da Recharge Day é grande, quanto mais pessoas conhecerem a urgência em que milhões de pessoas vivem, e já viviam pré-COVID-19, e o nosso trabalho - melhor. Esperamos que mais pessoas sintam que precisamos de todas e todos para superar a pobreza. A doação é uma demonstração importante, provando que nós como sociedade somos capazes de olhar além do nosso círculo, e que nos importarmos com o que acontece com populações vulneráveis sem as mesmas oportunidades e acessos. Por isso já estamos intensificando o trabalho em rede, reinventando novas formas de atuação que continuem tendo um impacto elevado e que ajudem as comunidades a mitigar os efeitos do COVID para que a recuperação seja o mais rápida possíve", finaliza, Camila Jordan, diretora da TETO Brasil.



O RECHARGE DAY





O Recharge Day é um evento on-line gratuito com 12 horas de conteúdo para transformar pessoas em temas relacionados a carreira, marketing, vendas, negócios, saúde, bem-estar, inovação e tendências, com palestras de grandes nomes do mercado em formatos curtos e impactantes que ajudem pessoas a se reinventam, recomeçarem, repensarem suas práticas em tudo que a pandemia e o isolamento social possa ter prejudicado.



O evento foi idealizado por Flavia Gamonar (Instrutora LinkedIn Learning, top voice e treinadora de empresas com mais de 1 milhão de seguidores) e realizado em parceria com Felipe Matheus, instrutor em social selling da empresa vendas com digital.





A TETO





A TETO é uma organização que atua há mais de 10 anos no Brasil e busca, por meio do engajamento comunitário e mobilização de jovens voluntários, promover a superação da situação de pobreza em que vivem milhões de pessoas nas favelas mais precárias do país.





No contexto da COVID-19, a organização já levou água, kits de higiene e cestas básicas a mais de 3 mil famílias e, a partir de agora, irá focar seus esforços na realização de projetos de infraestrutura em saúde (como lavatórios comunitários ou banheiros com biodigestores) que mitiguem os impactos da pandemia na vida dessas pessoas.



SERVIÇO





Evento: Recharge Day



Data: 11/7/2020





Horário: das 9h às 21h





Valor: gratuito