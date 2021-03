Plataforma ajuda no match entre candidato e vaga de emprego

Kerley Oliveira, coordenador dos cursos de aviação da Una Linha Verde, diz que em pouco tempo mais de 2 mil pessoas foram contratadas, impactando suas famílias (foto: Una/Divulgação)



O colapso no setor aéreo causado pela pandemia da COVID-19 tem ameaçado milhares de postos de trabalho no mundo inteiro. Para fazer a ponte entre oportunidades de empregos e profissionais do setor, três especialistas da área criaram a startup AirTalent.



"Um amigo consultor em aviação já tinha a ideia na cabeça. Com a pandemia, o fechamento das fronteiras e a paralisação quase total do sistema durante meses, vimos a necessidade de facilitar as contratações, fazendo a ponte entre as empresas e os candidatos”, explica o coordenador dos cursos de aviação da Una Linha Verde, Kerley Oliveira.



plataforma, que começou a funcionar em maio de 2020, oferece um ambiente confiável, que preza pela segurança de dados, para cadastro de currículos e divulgação de vagas para empresas que desejam contratar, de toda a cadeia da aviação, que inclui empresas aéreas, fabricantes de aeronaves, aeroportos, oficinas de manutenção, empresas de apoio de solo (comissária), jurídico, administrativo e atendimento ao passageiro.



O anúncio de vagas, o cadastro de pessoas e candidaturas podem ser feitas no site



“A ideia é fazer o match entre as oportunidades anunciadas pelas empresas e os profissionais que estão procurando oportunidades na indústria aeronáutica. Em pouco tempo, mais de 2 mil pessoas foram contratadas, isso significa que duas mil famílias foram modificadas”, diz o coordenador.





Cadastramento gratuito

Os cadastros na AirTalent são gratuitos tanto para as empresas, quanto para os candidatos. Atualmente, o banco de currículos conta com mais de sete mil profissionais e parcerias para divulgação de vagas de empresas de todos os portes como: Azul, IAS, World Services, Total, Sideral, Voepass, CSA, Manaus Aerotaxi, VOA SP, Flyer e a maior empresa de apoio de solo do mundo, Swissport.

A plataforma também oferece cursos de qualificação e certificações Anac para profissionais e pessoas que querem iniciar ou melhorar o seu currículo no setor aeronáutico.





Na AirTalent, os participantes contam com profissionais experientes que fazem mentoria e ajudam o profissional a trilhar a carreira. Por meio de um teste chamado score, o profissional é analisado do ponto de vista técnico e comportamental e recebe um mapeamento indicando pontos fortes e de melhoria visando o objetivo proposto.





E para ficar atualizado com o que acontece no mercado, todas as quartas-feiras, às 15h, tem uma live no YouTube sobre as movimentações do setor, com dicas de empregabilidade.