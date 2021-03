Ministério da Economia abre 590 vagas. Há cargos com salário de R$ 6 mil

Cargos exigem formação acadêmica de nível médio técnico e ensino superior (foto: Gerd Altmann/Pixabay ) inscrições para o processo seletivo do Ministério da Economia, em Brasília, no próximo domingo (14/03).



São 100 vagas imediatas e 490 de cadastro reserva para quatro cargos que exigem formação acadêmica de nível médio técnico e ensino superior, com salários iniciais que vão de R$ 1.700 (técnico em administração, contabilidade ou informática) a R$ 6.300 (bacharel em administração, economia, contabilidade ou direito). O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) encerra aspara o processo seletivo do, em Brasília, no próximo domingo (14/03).São 100imediatas e 490 de cadastro reserva para quatro cargos que exigemacadêmica de nível médio técnico e ensino superior, com salários iniciais que vão de R$ 1.700 (técnico em administração, contabilidade ou informática) a R$ 6.300 (bacharel em administração, economia, contabilidade ou direito).









Pandemia





O Idib tem o compromisso de zelar pela segurança de todos os envolvidos em exames e demais eventos da instituição. Portanto, assim como vem realizando em outras provas pelo país, a banca atenderá às normas sanitárias vigentes para o enfrentamento do novo coronavírus.



Ou seja, higienizando e desinfetando os locais de provas com a pulverização de produtos químicos utilizados em ambientes hospitalares, aferindo a temperatura corporal dos participantes, oferecendo álcool gel e tapetes sanitizantes na entrada e, também, garantindo o distanciamento social mínimo de dois metros entre as pessoas.



O uso de máscaras faciais será obrigatório para todos os presentes.