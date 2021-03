Concurso em BH abre 300 vagas para níveis médio e superior

(foto: Divulgação) Foram abertas, nesta quarta-feira (3/3), as inscrições para o novo concurso do Hospital Metropolitano Odilon Behrens, localizado em Belo Horizonte (MG). O edital visa contratar efetivamente 300 profissionais de níveis médio/técnico e superior. As remunerações variam de R$1.492,13 a R$5.510,12.





As oportunidades são para 49 cargos distintos, entre eles agente de administração, enfermeiro, psicólogo, farmacêutico bioquímico, assistente social, fonoaudiólogo, recursos humanos, estatística, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho, nutricionista, engenheiro químico e médico de diversas especialidades.





As inscrições devem ser feitas pelo site da banca Dédalus Concursos até às 23:59 de 6 de abril. Há taxa de inscrição de R$ 50 a R$ 120, o valor varia de acordo com o cargo designado. Candidatos inscritos no programa CadÚnico e desempregados podem solicitar isenção da taxa até esta sexta-feira (5/3). Os candidatos terão direito a se inscrever em somente um cargo.





Vale ressaltar que, do número total de vagas, 10% serão reservados a candidatos com deficiência, enquanto outros 20% à pessoas negras.





Os profissionais serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, classificatória e eliminatória; e prova de títulos, classificatória. As provas objetivas e a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência serão realizadas em Belo Horizonte.





Previstas para os dias 2 e 16 de maio, as provas objetivas terão duração máxima de três horas. A avaliação contará com 50 questões distribuídas entre língua portuguesa, políticas de saúde pública e conhecimentos específicos do cargo. Vale ressaltar que o candidato deverá seguir medidas de biossegurança descritas no edital de abertura no local de aplicação.





O prazo de validade do certame será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período uma única vez caso necessário. A divulgação final da seleção está prevista para ser divulgada em 29 de junho.









*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco.