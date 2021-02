Drogaria Araujo abre 60 oportunidades para a área digital

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

está com 60 vagas abertas em Belo Horizonte para a área digital. As oportunidades são para candidatos que acreditam que a transformação digital e a inovação são a chave para aproximar as pessoas, proporcionando as melhores experiências.Assão para cargos como de gerente de canais digitais, desenvolvedor back-end e full stack, arquiteto de sistemas, analista de data e analytics, web designer, coordenador de logística e-commerce, entre outros e os interessados devem se identificar com a dinâmica do varejo.