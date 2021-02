As vagas temporárias mais promissoras para 2021

(foto: succo/Pixabay )



Emprego com carteira assinada não está fácil. Assim, as vagas temporárias se apresentam como uma das saídas mais promissoras para 2021. A Employer, empresa de RH, fez um levantamento e aponta as funções que estarão em alta durante o ano. Emprego com carteira assinada não está fácil. Assim, asse apresentam como uma das saídas mais promissoras para 2021. A Employer, empresa de RH, fez um levantamento e aponta as funções que estarão em alta durante o ano.

As posições de logística, ajudante de limpeza e de produção, vendedor de loja, vendedor interno e externo, promotor de vendas, representante comercial, mecânico automotivo, mecânico de automóveis, lavador de carros, pintor de carros, auxiliar administrativo, manutenção, segurança, médicos, enfermeiros e técnico de enfermagem, devem estar com vagas em alta, assim como o setor do agronegócio, de acordo com dados levantados pela Employer.





Interessados nas vagas ofertadas nas regiões devem cadastrar seu currículo no site do Banco Nacional de Empregos



Ou procurar a filial mais próxima:



Interessados nas vagas ofertadas nas regiões devem cadastrar seu currículo no site do Banco Nacional de Empregos https://www.bne.com.br/ Ou procurar a filial mais próxima: www.employer.com.br





Além disso, Montenegro explica que existem muitas vagas pelo Brasil, mas que em algumas regiões faltam mão de obra. "O país está com diversas vagas de emprego, mas falta mão de obra, como é o caso na região Centro-Oeste, principalmente em Goiás e Mato Grosso".

CHANCE DE SE RECOLOCAR NO MERCADO

"A modalidade de contratação temporária é uma oportunidade para quem pretende se recolocar no mercado ao longo de 2021. As empresas estão em busca de flexibilidade e rapidez por conta da pandemia. As pessoas estão com receio de retornarem agora para o mercado de trabalho por conta da pandemia, mas esse é momento certo, cenário do trabalho temporário é de muito otimismo no Brasil", conta.





Neste formato de contratação o trabalhador temporário tem registro em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974.



"Entre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário proporcional ao tempo de serviço e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o tempo trabalhado como temporário também conta como contribuição para a aposentadoria", explica Montenegro.





De acordo com a legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por até mais 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período.



"Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, como auxílio-doença, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios", finaliza a diretora.