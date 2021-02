(foto: mohamed Hassan/Pixabay )



Impulsionado pela digitalização do setor da construção civil, a Juntos Somos Mais, joint venture da Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, expande também seu quadro de colaboradores. Com crescimento de mais de 300% em sua equipe desde janeiro de 2019, a maior startup do setor da construção civil, a Juntos Somos Mais pretende realizar 50 contratações no primeiro trimestre de 2021 para vagas que vão desde analistas a liderança, em todas as áreas da empresa, em especial, na área de tecnologia.





Entre as vagas estão engenheiros de software, product owner, engenheiro de dados, analista de testes (QA), analista de marketing, analista de CRM. Em uma pesquisa interna, a empresa atingiu 78% de recomendação por parte dos colaboradores, o que caracteriza um ambiente de trabalho diferenciado.



devido à pandemia. Aos interessados, acessar o link: https://www.linkedin.com/company/juntos-somos-mais/jobs/?viewAsMember=true .



As vagas são, até o momento, em sistema de home officedevido à pandemia. Aos interessados, acessar o link:





"Acreditamos muito no nosso valor de um time forte, empático e divertido e estamos buscando pessoas que queiram fazer parte disso, que sejam empreendedoras, apaixonadas por fazer diferente, e que acreditam que podem fortalecer o varejo da construção civil e ajudar os profissionais que constroem sonhos", complementa Daiune Fujii, responsável pela área de recrutamento & seleção da empresa. Nos últimos meses, a startup promoveu ações internas que contribuíram para o alto desempenho, como, por exemplo, promover um onboarding remoto estruturado, incentivar que os líderes acompanhem o liderado de perto e investir em programas de capacitação.Além disso, a empresa também acredita na importância saúde física e mental de seus colaboradores, oferecendo benefícios como Gympass, ZenKlub e auxílio para compra de itens para melhorar a ergonomia no home office.





Com mais de 85 mil varejistas e mais de 25 indústrias do setor, a Juntos Somos Mais é o maior ecossistema do varejo da construção civil no Brasil e segue investindo em digitalização e modernização do segmento.



Para 2021, um dos objetivos da empresa é também levantar R$ 300 milhões em investimentos que podem vir de um fundo de private equity ou dos atuais acionistas para que a startup possa continuar alavancando o setor de varejo da construção civil no país.





Seguindo a tendência do setor, o plano de crescimento da Juntos Somos Mais começa internamente por meio do fortalecimento da cultura e expansão do time. "Acredito que o ano de 2020 foi desafiador para muitas empresas e a Juntos Somos Mais seguiu com a missão de manter uma cultura forte e escalável. Começar 2021 com novas oportunidades mostra o quanto estamos crescendo e aprendendo diariamente" conta Bruna Segatto, head de pessoas da startup.





