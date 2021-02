Deloitte abre 400 vagas para o programa novos talentos

(foto: Tumisu/Pixabay )



Deloitte, organização de serviços profissionais, está abrindo vagas para seu Programa de Novos Talentos 2021. O processo já está em curso e as contratações ocorrerão até o dia 1º de julho para estudantes que estão cursando desde o primeiro ano da faculdade.



São 400 vagas direcionadas para diferentes áreas da firma: auditoria, consultoria tributária, risk advisory, financial advisory e consultoria empresarial. Deloitte, organização de serviços profissionais, está abrindo vagas para seu Programa de Novos Talentos 2021. O processo já está em curso e as contratações ocorrerão até o dia 1º de julho paraque estão cursando desde o primeiro ano da faculdade.São 400direcionadas para diferentes áreas da firma: auditoria, consultoria tributária, risk advisory, financial advisory e consultoria empresarial.

A empresa busca profissionais que estejam ingressando no mercado de trabalho e empenhados em aprender novas competências e crescer junto com a companhia e, ao mesmo tempo, é a oportunidade para a Deloitte renovar suas equipes com jovens criativos e que irão agregar muito ao ambiente da empresa.









Não é necessário ter experiência profissional anterior e as habilidades mais importantes que são exigidas pela Deloitte são empatia, resiliência, boa comunicação, relacionamento, pensamento crítico, criatividade e inteligência emocional.



O processo seletivo é 100% on-line e contempla algumas etapas como: testes cognitivos e comportamentais, dinâmicas em grupo e entrevistas individuais.





Para os novos profissionais os benefícios são diversos: acesso a aplicativos de saúde e bem-estar, flexibilidade de horário, dia livre no aniversário, licenças maternidade e paternidade estendidas, ações educacionais e profissionalizantes, vale refeição/alimentação, seguro saúde e odontológico, entre outros, dependendo do nível de contratação e benefícios escolhidos entre as opções.





Serviço:



Programa: Novos Talentos 2021

Candidatos: todo o Brasil

Sobre a Deloitte





Para saber mais sobre a Deloitte: www.deloitte.com.br