Empresta cresce e prevê expansão e mais vagas para 2021

Rede de franquias cresce e contrata (foto: Empresta/Divulgação)



Na contramão das dificuldades impostas ao mercado pela pandemia, a Empresta não só conseguiu se manter ativa como também alcançou um crescimento expressivo em 2020. A rede de franquia teve aumento de 60% no seu faturamento em relação a 2019. Neste período, foram mais de 120 mil clientes atendidos e cerca de R$ 320 milhões liberados junto aos bancos parceiros. Na contramão das dificuldades impostas ao mercado pela pandemia, anão só conseguiu se manter ativa como também alcançou um crescimento expressivo em 2020. A rede de franquia teve aumento de 60% no seu faturamento em relação a 2019. Neste período, foram mais de 120 mil clientes atendidos e cerca de R$ 320 milhões liberados junto aos bancos parceiros.

emprego.



Atualmente estão abertas vagas para profissionais nas áreas de TI, gestão de qualidade, vendas e televendas. Os interessados podem se candidatar no site



E mais do que contratar, a rede de franquia também investe muito na qualificação do seu time. Em 2020, foram mais de 30 mil horas voltadas à capacitação dos seus colaboradores. Para tanto, foi criada a Universidade Empresta, uma plataforma completa para o desenvolvimento técnico e profissional da equipe. "O objetivo é disseminar a cultura da inovação, do compartilhamento de boas práticas e com isso, aumentar o engajamento dos funcionários", explica Bruno Garboci, sócio diretor da Empresta. Para 2021, o objetivo é expandir ainda mais os negócios, abrindo 36 novas unidades. Com o ritmo de crescimento em alta, só no ano passado, a Empresta gerou 300 postos de trabalho e durante 2021 serão criadas outras oportunidades deAtualmente estão abertaspara profissionais nas áreas de TI, gestão de qualidade, vendas e televendas. Os interessados podem se candidatar no site www.empresta.com.br , na seção Trabalhe Conosco.E mais do que contratar, a rede detambém investe muito na qualificação do seu time. Em 2020, foram mais de 30 mil horas voltadas à capacitação dos seus colaboradores. Para tanto, foi criada a Universidade Empresta, uma plataforma completa para o desenvolvimento técnico e profissional da equipe. "O objetivo é disseminar a cultura da inovação, do compartilhamento de boas práticas e com isso, aumentar o engajamento dos funcionários", explica Bruno Garboci, sócio diretor da Empresta.

A rede também foi ampliada, com a inauguração de 40 lojas no Brasil. Além disso, com a aquisição da Ypy, a Empresta agora tem mais de 90 lojas no país e está presente em 11 estados e no Distrito Federal, chegando a dois novos estados, Bahia e Pará.

Para saber mais sobre a Empresta: https://empresta.com.br/