Empresa de tecnologia abre 46 vagas e tem salário de até R$ 14 mil

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Mesmo com o cenário econômico ainda adverso para novas contratações em decorrência da pandemia da COVID-19, a Digisystem, companhia brasileira fornecedora de soluções de negócios de tecnologias avançadas que ajudam as empresas a passarem pela jornada da transformação digital, anuncia a abertura de 46 novas vagas relacionadas à área de tecnologia para atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mas os candidatos do Brasil inteiro podem se candidatar e trabalhar remotamente.



A iniciativa reforça o apoio da empresa à campanha nacional "Não demita", criada pela Ânima Educação. Com 1.100 colaboradores compondo a equipe atualmente, dos quais 35% estão trabalhando presencialmente em escalas semanais para manter o distanciamento social, a expectativa da Digisystem é a realização de 240 novas contratações no primeiro semestre de 2021.





De acordo com a diretora de RH da Digisystem, Mirian Macedo Amaral, o maior desafio desde o início da pandemia foi manter as pessoas em segurança, saudáveis física e mentalmente, sem alterar a qualidade de produção. "A Digisystem aderiu ao movimento "Não demita" abrindo mão das suas margens para contribuir com a sociedade mantendo os empregos. Com isso, não perdeu talentos e se manteve pronta para agir quando os clientes demandavam. O resultado é o crescimento", explica.





Vagas em aberto





Atualmente, a Digisystem conta com os seguintes cargos, para atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília: dsenvolvedor react JS (Júnior, Pleno e Sênior), analista BI, desenvolvedor.net pleno (com PL/SQL), analista automação de testes (júnior, pleno e sênior), desenvolvedor Java, analista de suporte e consultor tasy (função que engloba módulo de implantação, relatórios, financeiro/contabilidade e cadastro).





parceria com a Kenoby para a divulgação das vagas: https://www.digisystem.com.br/oportunidades/?utm_source=epr&utm_medium=PR&utm_campaign=digisystem_oportunidades&utm_content=digisystem_oportunidades currículos podem ser enviados diretamente para o seguinte e-mail: guilherme.lins@digisystem.com.br.



Após a primeira seleção de currículos, o profissional será direcionado para a equipe de RH da Digisystem, que em conjunto com a área técnica, farão as entrevistas e a aplicação dos testes virtualmente.



A empresa também investiu em uma plataforma de treinamento on-line e adaptou todo o seu processo de onboarding para remoto. "Os processos eram presenciais, com dinâmicas ou entrevistas. A entrega de documentos era presencial e cheia de cópias em papel. Nos adaptamos e agora o processo seletivo é on-line e a entrega de documentos é feita em um site onde todos os documentos são digitalizados", finaliza a executiva.





Desde março de 2020, a Digisystem está atenta às medidas para garantir a segurança de seus colaboradores, clientes e parceiros. A companhia criou um comitê de gestão de crise, com o objetivo de avaliar os impactos da pandemia e instruir frequentemente os funcionários sobre medidas de segurança e prevenção do COVID-19 , por meio de canais informativos.