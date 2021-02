Empresa de tecnologia oferta 24 vagas

(foto: Christina@wocintechchat.com/Unsplash)



A Nimbi, empresa de supply chain management, está com 24 vagas abertas, com contratação imediata, para a unidade matriz, na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Olímpia, e também para trabalho remoto.

A Nimbi oferece salário e bolsa-auxílio compatíveis com o mercado, vale-refeição, seguro de vida, plano de saúde e odontológico. Os interessados podem acessar o LinkedIn da empresa e se candidatarem por lá, ou enviar um e-mail para eunanimbi@nimbi.com.br com o título da vaga no assunto.





especializada em soluções de tecnologia para o mercado de supply chain management, tem sede no Brasil e operações por diversos países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e México.



Nos últimos cinco anos, a empresa já transacionou mais de R$ 170 bilhões em sua plataforma. Atualmente, conta com mais de 270 colaboradores distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e outros estados. A Nimbi ( https://nimbi.com.br/ ) é uma companhiaem soluções de tecnologia para o mercado de supply chain management, tem sede no Brasil e operações por diversos países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e México.Nos últimos cinco anos, a empresa já transacionou mais de R$ 170 bilhões em sua plataforma. Atualmente, conta com mais de 270 colaboradores distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e outros estados.









As oportunidades oferecidas são para consultores e analistas comerciais, analista de tesouraria, assistente de operações, analista de relacionamento, analistas de vendas, estagiário de compras, analista de implantação e gerente de implantação logística.



EXIGÊNCIAS PARA CADA CARGO





Para a vaga de analista de implantação logística, os selecionados serão responsáveis pela implantação do gestão de fretes e mapeamento de processos. Caso o candidato apresente conhecimento e experiência em processos logísticos e vivência com transportadoras será considerado um diferencial. O interessado deve ter graduação completa, preferencialmente nos cursos de ciência da computação, sistemas de informação, análise de sistemas e engenharia de computação.





Já o analista de relacionamento será responsável pela relação da Nimbi com os seus clientes, entender as necessidades de cada um e propor melhorias e inovações. Para se candidatar é necessário ter no mínimo dois anos de experiência em transportadoras ou com logística, excelente comunicação verbal, escrita e vontade de aprender.





Nas vagas comerciais, os candidatos escolhidos serão responsáveis por atuar na prospecção de novos clientes, fazer o levantamento de necessidades técnicas para apresentar soluções, gerenciar a carteira de clientes e o funil de oportunidades de venda com a utilização do CRM Pipedrive, entre outras atividades.





Para todas as oportunidades, a Nimbi busca pessoas que tenham proatividade, demonstrem facilidade na elaboração de soluções a partir das ferramentas utilizadas, que sejam analíticos, gostem de atuar com melhorias e possíveis evoluções de aplicações, sejam comunicativos e dinâmicos.