Conselho Regional de Medicina abre concurso em Minas Gerais

O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG) abriu um novo concurso no estado. Ao todo, serão ofertadas três vagas, sendo uma delas para analista de departamento pessoal e contábil, uma para analista de licitação e outra para estatístico. Todas as oportunidades têm remuneração igual: R$ 4.529,91.

Asserão abertas no dia 18 de fevereiro e poderão ser feitas até 19 de março deste ano em formato. Para participar, o concurseiro terá que arcar com uma taxa de R$ 80 e ter escolaridade de nível superior. Os interessados podem se inscrever no site www.gestaodeconcursos.com.br . As provas serão realizadas em de maio de 2021, mais precisamente no domingo, dia 2.