Concurso para cartórios: TJDFT suspende sessão pública de escolha de serventias

(foto: Vinicius Cardoso Vieira/Esp.CB/D.A Press)

O Presidente do TJDFT informou nesta quinta-feira (28/1) que suspendeu a sessão pública de escolha de serventias do concurso público de Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do DF, que estava marcada para esta quinta, às 14h30.O motivo, segundo o comunicado, se deu em razão de decisão liminar proferida em Procedimento de Controle Administrativo (PCA) que foi proposto por uma candidata que se posicionou contra o TJDFT que revisou sua nota na avaliação de títulos do certame.Agora, o TJDFT vai aguardar a decisão final deste processo para dar continuidade às etapas do concurso. Os candidatos serão devidamente informados acerca dos próximos procedimentos a serem adotados.