Seleção em Rondônia abre vagas pra todos os níveis com salários de até R$ 3,2 mil

(foto: Divulgação) A Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), de Rondônia, abriu um processo seletivo com oito vagas, para contratação imediata temporária. Os salários variam de R$ 1.750,37 a R$ 3.228,72.





As chances são de níveis médio, técnico e superior, para cargos de fisioterapeuta (4); técnico em enfermagem (2); técnico em laboratório (1); técnico em nutrição e dietética (1).



Os aprovados serão lotados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), nas unidades de saúde públicas estaduais, localizadas nos municípios de Buritis, Cacoal e Porto Velho.





Os interessados poderão se inscrever por meio do site do Governo do Estado , a partir das 10h (horário oficial de Rondônia) de 26 de janeiro de 2021. O edital não informa a data final de inscrições.





Os candidatos serão avaliados por análisde curricular do candidato e convalidação dos títulos informados no ato de inscrição via internet.