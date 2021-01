Unbox tem 10 vagas abertas

(foto: QuinceCreative /Pixabay )



A Unbox, startup brasileira de solução de vendas on-line e que é acelerada pelo Facebook , está com vagas abertas para compor o seu time.



As posições abertas são para desenvolvedora front-end, designer de conteúdo para redes sociais, analista de atendimento, operações, líder financeira e product manager.





oferecidas pela Unbox contam com sistema de trabalho em home-office, flexibilidade de horários, cartão de benefícios, plano de saúde e Gympass.



Os interessados devem se candidatar pelo site da empresa em carreiras ( https://www.unbox.com.br/carreiras ).









A Unbox oferece uma plataforma completa, incluindo conexão da loja virtual com as redes sociais, automatização do fluxo de vendas, redução das taxas de pagamento, diminuição do custo do frete e atendimento para tirar dúvidas via chat, email ou WhatsApp.