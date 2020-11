Empresa de soluções logísticas tem vagas de estágio em seis estados, inclusive Minas Gerais

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A VLI, empresa de soluções logísticas que integram portos, ferrovias e terminais, está com processo seletivo de estágio 2021 aberto. São oferecidas mais de 50 vagas distribuídas nos estados de Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.



As oportunidades são para estudantes do ensino superior de diversas áreas. Os interessados podem se inscrever no site



game on-line, fit cultural, dinâmicas, painel/entrevista individual com gestor, entre outras.



15:15 - 12/11/2020 Direcional Engenharia abre vagas para estágio em cinco capitais superior, universitários de quaisquer áreas podem participar de acordo com o interesse em grupos de conhecimento que desejam atuar e se desenvolver. São oito grupos: jurídico e regulatório, comercial, pessoas, comunicação, digital, finanças, manutenção e operação, e processos e melhoria contínua.



Aprendizado que transforma





Os aprovados começarão o estágio no próximo ano e farão parte de um time de mais de 7.500 profissionais. A nova turma se juntará a colegas como Suellem Ferreira, estagiária que trabalha junto à rotina de projetos ferroviários. Ela estuda engenharia de transportes e vai concluir o curso em 2021. "Essa experiência tem ampliado a minha visão do mercado e a minha bagagem. O aprendizado acontece a cada novo desafio."





Michael de Oliveira, estudante de engenharia mecânica que termina a graduação este ano, também vê no estágio, iniciado em 2019, uma oportunidade de amadurecimento profissional. "Sinto que o conhecimento adquirido e o relacionamento com as pessoas me transformaram. Acredito que hoje sou mais preparado do que o jovem que entrou na VLI no ano passado", comenta.





Benefícios





Além da bolsa proporcional ao período trabalhado (6 horas), estagiários e estagiárias da VLI contam com plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxílio transporte e auxílio refeição.



Com duração de 24 meses, o programa pretende desenvolver jovens talentos na empresa a partir de um plano que considera o perfil da pessoa, a formação e os valores da companhia.