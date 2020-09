PepsiCo abre vagas para programa de estágio em Minas Gerais

A empresa está com vagas para seus programas de estágio e trainees. Na foto, panfleto de divulgação (foto: PepsiCo/Divulgação)



A PepsiCo, empresa do ramo de alimentos e bebidas, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio, o First Gen, com vagas disponíveis para Contagem, em Minas Gerais. Os interessados terão até o dia 19 de outubro para se candidatarem, pelo site oficial do projeto. As oportunidades são para início em 2021.





Todo o processo seletivo será feito de forma remota e inclui testes gamificados, interativos e comportamentais, encontro exclusivo com o time PepsiCo para debater sobre a cultura da companhia e receber dicas e, por fim, dinâmicas virtuais e entrevistas com líderes responsáveis pelas vagas. Os recrutadores terão, também, uma experiência tecnológica mobile para avaliação dos candidatos.





Ao todo, serão oferecidas 80 vagas nas localidades de Contagem (MG), Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Nova Santa Rita (RS), São Paulo (SP), Itu (SP), Sorocaba (SP), Valinhos (SP), Petrolina (PE) e Rio de Janeiro (RJ). É importante, segundo a empresa, que o candidato tenha disponibilidade para estagiar nas regiões de aplicação.





Representatividade





Na última edição, o processo de estágio da PepsiCo promoveu mais representatividade racial (31%) e feminina (66%) entre os contratados pela empresa. “O trabalho de recrutamento e seleção tem papel essencial nessa jornada pela diversidade e inclusão. Os processos seletivos são a porta de entrada para a empresa e é nesse momento que a transformação começa. Em nossos processos seletivos, por exemplo, focamos em identificar os candidatos que tenham fit com nossa cultura organizacional, que sejam engajados e talentosos”, afirma Thaisa Thomaz, diretora de Recursos Humanos da PepsiCo Brasil.





Neste ano, o First Gen será feito nos mesmos moldes, por meio de uma seleção às cegas em relação a gênero, raça, fluência em idiomas ou mesmo universidade e curso que o candidato estuda. “Por isso, os interessados podem se candidatar para a área que mais se identificarem, independentemente de sua formação”, completa Thaisa.





A PepsiCo também abriu vagas para seu programa de trainees, Next Gen. Com início em janeiro de 2021, as inscrições vão até o fim deste mês (30 de setembro). Neste ano, a empresa apresenta uma novidade: as oportunidades estarão associadas ao desafio Dare To Do More – Ouse fazer mais, em português –, que abrange os países da América Latina, Europa, Egito e Índia.





Neste desafio, a empresa convida recém-formados e universitários a compartilharem suas competências empreendedoras e ideias inovadoras para o segmento de atuação da companhia, lançando a pergunta: “Imagine que a PepsiCo te deu U$S 100 mil para explorar a próxima grande tendência no segmento de alimentos e bebidas, qual seria a sua proposta de negócio disruptiva e como você a levaria para o mercado atual?”.





Os vencedores serão os próximos trainees da PepsiCo e ainda podem seguir na competição para concorrer à uma viagem para os EUA para encontrar os demais vencedores espalhados pelo mundo, dependendo das condições provenientes da pandemia de COVID-19.





No total, são 15 vagas para trainees, destinadas às áreas de marketing, recursos humanos, finanças, operações e vendas. Podem participar candidatos que concluíram a graduação há até dois anos – a partir de dezembro de 2018 – ou alunos que se formarão até o fim de 2020. As inscrições são feitas pelo site https://daretodomore.pepsico.com/en/pt e o processo seletivo será no modelo às cegas. Inglês não será pré-requisito.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais