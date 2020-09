150 vagas: seleção ITA tem inscrições prorrogadas até 30 de setembro

(foto: Divulgação/Aeronáutica ) Uma segunda chance foi dada aos que sonham em ingressar no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)! O período de inscrições do concurso ITA 2021 foi prorrogado até 30 de setembro. Para se candidatar é necessário preencher o formulário de inscrição no site da própria instituição e efetuar pagamento da taxa no valor de R$ 150.

A seleção oferece 150 vagas para homens e mulheres no curso de nível superior especializado nas áreas de aeronáutica, civil-aeronáutica, computação, eletrônica e mecânica-aeronáutica. A graduação tem duração de cinco anos e deve ser cursada na sede do instituto, em São José dos Campos, interior de São Paulo.

Tem interesse em se inscrever? Existem alguns requisitos para isso: possuir nível médio completo, ser solteiro(a), brasileiro(a) nato(a) e ter até 24 anos de idade. O concurso de admissão tem validade somente para matrículas no início do primeiro semestre de 2021.

O exame será dividido em três etapas:

Primeira: prova nas disciplinas de matemática, física, química, português e inglês. Esta fase está prevista para ocorrer no dia 22 de novembro de 2020, com duração de cinco horas à partir das 8h.

Segunda: esta etapa conta com duas provas em dois dias diferentes com questões na área de exatas, além de uma redação. Está prevista para ocorrer dia 8 de 9 de dezembro de 2020, com duração de quatro horas à partir das 8h.

Terceira: Os candidatos aprovados nas duas primeiras fases passarão por uma inspeção de saúde realizada pelo ES-SJ/SP.







Os candidatos aprovados ingressarão no curso com duração de cinco anos, conpondo o quadro de oficiais engenheiros da ativa e da reserva da Aeronáutica. Os alunos receberão bolsa de estudo que compreende ensino e alimentação, além de serviços médicos e odontológicos. Leia mais sobre a seleção aqui.

*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco