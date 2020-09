Secretaria de Educação do DF vai abrir seleção para professores substitutos

(foto: SEEDF/Divulgação) Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) divulgou no Diário Oficial do Distrito Federal, desta quarta-feira (23/9), o chamamento público a fim de escolher a instituição para a realização do próximo processo seletivo que visa à contratação temporária de professores substitutos.





De acordo com o documento, as empresas interessadas deverão entregar as propostas até as 16h59 de 7 de outubro de 2020, no endereço SEPN Comércio Residencial Norte 511, Bloco B, Edifício Bittar III, Asa Norte, Brasília-DF.





Os interessados em participar deverão acessar o p rojeto básico com informações detalhadas no site da Secretaria de Estado de Educação.





Veja alguns dos principais pontos do projeto básico:





De acordo com o documento, a seleção será realizada por meio de prova objetiva, contemplando os diversos componentes curriculares ofertados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com no mínimo 100 itens, sendo o mínimo de 60 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos.





As provas deverão ser realizadas no Distrito Federal, em data e turno a serem definidos pela banca definida.





A contratação do professor substituto será para suprir carências provisórias decorrentes de afastamento legal temporário de professor efetivo da Secretaria ou de carências temporárias.





O candidato aprovado comporá o banco de reservas da Secretaria.





Os contratados poderão prestar serviço nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, e nas unidades parceiras.





A remuneração do professor de educação básica é de R$ 5.016,53, para 40 horas de trabalho semanal.





O contratado também terá garantido o direito ao pagamento de férias e 13º salário proporcionais ao período efetivamente trabalhado durante a vigência do contrato.