Fundação Bradesco: cursos gratuitos para várias qualificações

O objetivo dos cursos é auxiliar os alunos a desenvolverem competências técnicas e socioemocionais, indispensáveis para enfrentar os desafios do mercado de trabalho (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A Escola Virtual, portal de e-learning criado em 2001 pela Fundação Bradesco, disponibiliza cursos gratuitos, 100% on-line e com certificado em diversas áreas de conhecimento.



Respeitando o ritmo e a capacidade de aprendizagem de cada pessoa, esses cursos expandem a vocação social da fundação para além das salas de aula.





Entre os destaques da programação está a trilha Geração Crescer, que reúne quatro diferentes cursos: qualidade de vida e trabalho, educação financeira, cultura digital e comunicação e expressão.



O objetivo dessa trilha é auxiliar os alunos a desenvolverem competências técnicas e socioemocionais, indispensáveis para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.





Para quem deseja se aprofundar no tema comunicação oral e escrita, competência também fundamental, a Escola Virtual oferece uma trilha composta por três cursos.





Para se inscrever, é necessário ter, no mínimo, 14 anos, ter Cadastro de Pessoa Física (CPF) e conta de e-mail válida





TRILHA DE CONHECIMENTO - COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA





Curso: Língua Portuguesa sem complicações





Descrição: este curso foi desenvolvido especialmente para quem busca estudar os aspectos da língua portuguesa que mais causam dúvidas, aprimorando a competência comunicativa, compreendendo as diferenças entre situações formais e informais e reconhecendo a norma culta como uma ferramenta essencial para escrever ou falar com desenvoltura. Serão abordados temas como a competência comunicativa, regras de acentuação gráfica, entre outros. Ao longo dos módulos, além da teoria, o aluno encontrará dicas práticas e exercícios de fixação.





Carga horária: 20 horas









Curso: Técnicas de redação





Descrição: o objetivo do curso é aprimorar conhecimentos sobre a produção escrita. Serão abordados alguns gêneros, como notícia, carta do leitor (que é um instrumento importante para o exercício dos direitos de cidadão) e a dissertação-argumentativa, bastante exigida em exames vestibulares. No conteúdo também estão etapas do planejamento da comunicação escrita para produzir bons textos e os critérios de correção pelos quais são avaliadas as produções textuais.





Carga horária: 10 horas









Curso: Comunicação escrita





Descrição: o curso de comunicação escrita, atualizado em relação ao Novo Acordo Ortográfico, busca ajudar o aluno a compreender pontos gramaticais essenciais para escrever corretamente, entre eles, pontuação, crase e ortografia. Sobre a arte de escrever bem, ainda oferece informações básicas para redação de textos com objetividade, clareza e concisão. Para completar, o conteúdo também aborda exemplos práticos e exercícios que ajudam a fixar os ensinamentos.





Carga horária: 40 horas











TRILHA DE CONHECIMENTO - GERAÇÃO CRESCER





Curso: Qualidade de vida e trabalho.





Descrição: aborda temas como autoconhecimento, autocuidado e relações interpessoais, marketing pessoal, motivação, gestão de tempo, conceitos sobre moral, ética e diversidade cultural, como elaborar o seu projeto de vida, além de conceitos sobre inovação e empreendedorismo.



Carga horária: 8 horas





Curso: Educação financeira.





Descrição: neste curso, o aluno descobre qual é o seu perfil financeiro, aprende a fazer uma análise e a elaborar um controle financeiro de qualidade, além de estudar os conceitos básicos e fundamentais sobre investimentos e sustentabilidade.



Carga horária: 4 horas



Curso: Cultura digital



Descrição: trata os conceitos básicos de informática, passando por redes sociais e explorando as principais ferramentas do pacote office, da Microsoft. É voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens, contribuindo para que eles se tornem cidadãos com potencialidades plenas para transformação da sua vida.



Carga horária: 6 horas



Curso: Comunicação e expressão.





Descrição: é ideal para quem já fez o curso comunicação escrita e oral, da Escola Virtual, e quer aprimorar ainda mais os conhecimentos nessa área, trabalhando a comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Apresenta conteúdos sobre como se expressar com mais fluidez falando e escrevendo, como ter uma escrita com ortografia e gramática corretas e, ainda, como se expressar com eficiência e exatidão.



Carga horária: 6 horas









Para mais informações sobre a Fundação Bradesco e a Escola Virtual, acesse: https://fundacao.bradesco e https://www.ev.org.br